以退休準備為投資目的、在基富通平台上的「好享退」專案基金商品，繼108年推出獲得4萬人參與申購後，109年開放申購同樣引起廣大迴響，合計扣款人數已逾7萬人，總扣款金額達6.7億元，幾乎較前一年度倍增!

基富通表示，在連續兩年推動退休準備專案下，不僅帶動市場對此觀念進一步的認知，大量投資人的參與也凸顯民眾對退休準備商品的強烈需求與認同，由於基富通「好享退」提供儲存退休準備的產品經過專家嚴選、且零申購手續費加上低基金經理費等，成為民眾在退休準備上的最佳幫手。

基富通董事長林修銘表示，經過這幾年各主管機關及相關單位對及早進行退休準備之觀念的大力宣導下，並持續透過教育推廣方式以各種管道讓更多民眾知道如何用正確的理財方式啟動自己的退休準備，也讓這個議題不僅受到重視，更帶動不少人用實際投入的方式展開自主理財，開始為退休生活做準備。

林修銘指出，108年好享退專案推出時，有超過4萬人參加，經過一年後專案人數僅微幅流失約5％，目前仍有超過3.8萬人持續參與，值得一提的是每月投入的金額幾乎持平在3.4億元，表示持續投資的民眾對此專案的信心滿滿。

由於好享退為限時申購的專案產品，109年因應許多投資人的需求開放申購，僅4個月的時間同樣吸引3.8萬人次參與專案，其中包含部分108年已經參與過、109年度趁專案開放申購又再加碼申購的民眾，總扣款金額亦達到3.3億元之多，合計總扣款金額達6.7億元，等於兩年扣款金額倍增，總人數突破7萬人，投資人對好享退的青睞程度可見一斑。

基富通總經理黃致淵進一步分析，從109年開放申購來看，市場經歷不斷大漲、創新高，仍吸引大量民眾參與專案扣款，雖然每位投資人約扣款1.84筆的狀況與一年前大致持平，但就每戶扣款金額8,762元來看，比108年度第一次申購時的8,437元略增了約4％，合計之每戶平均扣款金額達9,553元，增加幅度更達到13％，除了顯現對專案過去一年表現的肯定外，也是對退休準備投資強烈需求的顯示。

(工商 )