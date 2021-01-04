新冠肺炎疫情重創全球經濟，惟2020年大陸ABS市場行情先抑後揚，在「一盔一帶」安全守護行動以及防疫生活掀起的家電需求活絡支撐下，全年價格漲幅高達46％。分析師認為，今年SM新產持續大幅開出，有利ABS、PS成本趨緩條件，而白色家電等需求持穩，台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運蓄勢推進。

2020年大陸社會頭盔缺口或將達2億個以上，市場規模接近百億，作為頭盔外層主要材料的ABS5月開工率幾乎滿負荷運行，現貨價格快速推漲。

下半年ABS供應短缺格局非但沒有改善，反而因海外疫情反彈導致進口貨到港情況減少，極端天氣致一些聚合廠生產受阻，供需吃緊加劇，而家電、汽車等終端需求發力，強勁行情帶入傳統旺季。

隨著ABS長期上漲，年底下游工廠成本壓力漸漸增加，目前下游採買操作對高價貨抵觸心理較重，市場報盤呈現高檔盤整走勢。

分析師指出，ABS產業發展良好，加上2021年首季PS和ABS的主要上游原料SM將有新產能大舉開出，且集中在大陸地區，將使得全球SM產能成長6％，勢必打壓SM價格，對下游產品可望有利差擴大效益。2021年ABS市場依舊持穩可期。

台化台灣ABS、PS年產41萬噸、34萬噸。大陸寧波PS年產20萬噸、ABS50萬噸；新產預計2021年開出，屆時寧波ABS總年產規模達75萬噸。

國喬台灣ABS產能12萬噸、6萬噸PS，轉投資鎮江奇美85萬噸ABS及50萬噸PS產能；另轉投資漳州奇美第一期ABS產能45萬噸，將於2021年7月投產，為營運增添新動能。

(工商 )