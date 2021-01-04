台股2021年元旦假期後首開紅盤，呈開低震盪走高榮面，在台積電、鴻海與股王大立光等蘋概股供應鏈三劍客領軍電子股衝高，而傳產航運、電器等族群，持續大放光芒下，使盤勢在盤中最高與終場的指數，再度雙創歷史新高，距萬五大關僅咫尺之差。

業內人士指出，台股今震盪衝高，盤中一度大漲逾200點，主要原因係檯面上的漲價概念股欲小不易，加上全球資金包括美國、日本、歐盟與大陸等地持續大寬鬆，而台灣也居世界防疫前段績優生，係股匯甚至是房市，持續吸引國際熱錢及海外台商閒置資金回流投資遠因。

台股集中交易市場加權價指數盤中最高點14,937.13點，及收盤指數14,902.03點，雙雙再改寫歷史新天花板，單日漲點係169.5點，漲幅1.15%，成交3,457.41億元，呈現量價俱揚榮景。

今盤中焦點係電動車、mini LED、航運、PCB載板與比特幣等相關概念股為攻堅重心，如航運的長榮、萬海、陽明等仍是市場焦點；mini LED激勵億光、宏齊、佰鴻、泰谷、榮創與艾迪森等飆高；電動車相關供應鏈如貿聯-KY、和大、同致、胡連、裕隆與鴻海等，也大發光芒；PCB載板則以南電、欣興與景碩等表現優異；比特幣概念則緊盯創意持續大漲。

櫃買市場方面，生技股表現弱勢，化學與觀光兩族群也演出不佳，唯無礙盤勢強勢攻高，在電子股領軍攻堅，加上電機、紡纖、鋼鐵及營建等族群力挺多方下，使盤勢開高之後，始終在高檔行進間整理趨堅，終場拉至最高點收市，指數收185.8點，上漲0.92%，成交709.36億元。

業內人士指出，美國總統川普目前還在力拚翻盤，而10餘名共和黨議員也加入行列，使美國會短線的政治變數待觀察，係現下美股盤後電子盤，道瓊期等期指表現相蓻弱勢主因；不過，一般咸認川普翻盤機率不大，極短線的「心理因素」震盪，仍係拉回尋找波段買點好時機。

台股在2021年首個交易日開出紅盤，在市場資金寬鬆格局不變，與台灣今年GDP看高不看低之下，台股本益比與價值投資仍普獲外資等法人青睞，後市仍審慎樂觀。

(工商 )