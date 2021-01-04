KPMG安侯建業聯合會計師事務所4日發布《KPMG台灣所2020 ESG績效報告書》，KPMG安侯建業主席于紀隆表示，KPMG於2020年提出跨部門整合策略，匯聚全球專業知識與經驗，研擬領先業界且可信賴的ESG解決方案，紓解當今全球所面臨的重大議題，協助客戶實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

于紀隆表示，2020年對於全球企業是充滿震撼的一年，新冠肺炎無疑是一次「永續領導力」的大型期中考，根據《KPMG 2020年台灣CEO前瞻大調查》結果顯示，疫情加速提升企業領導者對ESG及企業社會責任的關注，KPMG台灣所藉由專業服務發揮會計師事務所的社會影響力，陪伴企業因應各種新興風險與挑戰，更攜手客戶共同承擔世界公民的責任，協助企業在經營策略中納入永續思維及實務，邁向永續發展。

根據《KPMG 2020全球企業永續報告大調查》結果顯示，目前G250企業已有96％發布企業永續報告，台灣N100企業亦有93％透過企業永續報告書揭露ESG資訊。

于紀隆指出，企業應持續強化並落實ESG管理，並同步提升ESG資訊揭露的透明度，以回應責任投資趨勢下資本市場的期待。

KPMG安侯建業秉持「誠信正直、追求卓越、勇於行動、通力合作、抱持使命」等五大核心價值。KPMG台灣所謹慎檢視2017年～2019年永續表現，未來透過完整的ESG整合平台與服務系統，有效整合跨領域、跨議題及連結全球與在地資源。

于紀隆強調，KPMG台灣所持續優化營運管理，對內重視人才發展，培育跨領域的專業人才，打造最佳的工作環境。同時，KPMG也投入數位轉型及機器人流程自動化（RPA）技術，進而提供客戶全方位專業服務。

此外，KPMG台灣所積極發揮媒合角色，透過不同的模式，延伸回饋觸角到偏鄉學童、弱勢長者、身心障礙人士、清寒學子等弱勢族群，藉由舉辦企業志工日、協助社福單位強化其財務管理，鼓勵同仁將核心能力貢獻予社會，已累計服務時數超過13萬個小時。

在營運面，落實節能減碳的精神，近3年來在電力、水資源、紙材的使用皆逐年下降，內部經營的環境友善咖啡廳2019年紙杯使用量較前一年大幅下降65％，未來亦將響應KPMG Global於2030年實現淨零碳排放之承諾，深化環保節能理念，並採取更為積極的減碳計畫與行動。

(工商 )