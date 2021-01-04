外星人或許真的已經來到地球？上周，許多夏威夷民眾目睹一個藍色、巨大長形不明飛行物（UFO）快速飛越夏威夷上空，最終掉入海中，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）後續指出，當時沒有飛機墜機，尚在釐清民眾看到的是什麼。

LARGE BLUE UFO SEEN ABOVE OAHU APPEARED TO DROP INTO OCEAN

12/31/2020



"Officials from the FAA say there were no aircraft incidents or accidents at the time. But multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky & into the ocean."https://t.co/KY6wP1IrBU pic.twitter.com/TujocUmu2P — MySpookySoup (@myspookysoup) January 1, 2021

「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）報導，12月29日晚間8時30分左右，居住在歐胡島西岸的夏威夷民眾在天空中看到一個發出藍光的巨大長形亮點快速飛越上空，許多民眾錄下當時畫面，並撥打911報警，目擊民眾通報指出，看到一個藍色大型物體從空中掉入海裡。

FAA notified after large blue UFO seen above Oahu appeared to drop into ocean https://t.co/GtFkSxFMwj #HNN — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) January 1, 2021

目擊民眾薩佩（Misitina Sape）表示，她是在晚間8時26分左右看到這個不明飛行物體，另一位民眾莫莉亞（Moriah）也表示看到同一個物體穿越上空，她回憶自己往上看時驚叫出聲，然後呼叫在車庫裡的丈夫及家人一起出來看，所有人看到後都異口同聲驚叫。

38歲的莫莉亞說自己從來就不相信有UFO，不過當天他們所有人都一起跳上車子，朝著藍色物體飛行的方向追去，她說這個物體速度飛快，他們大概開了將近5公里路程後停下，不明飛行物體似乎掉進海裡了，莫莉亞在影片中說「那個物體降落在水裡」。

她描述不明飛行物體型比電線桿還大，飛行時沒有發出任何聲音，他們馬上撥打911報警，在警察趕來前，他們一行人又目睹了另一道白色亮光，她說白色亮光看起來比較小，不過和藍色物體飛過來時的方向一致，最後這道白光消失在一座山後。

夏威夷警察後續表示，他們對於掉入海裡的物體身份毫無頭緒，美國聯邦航空總署也指出，當晚沒有任何一架飛機消失在雷達上，也沒有人通報飛機失聯。

(中時新聞網)