彰化縣一名23歲塗姓男子原本是職業軍人，休假日時帶13歲小女友回家發生性關係還因此懷孕，讓女友媽媽不滿提告，遭依《刑法》妨害性自主罪、《陸海空軍刑法》現役軍人對未滿14歲女子性交等，判處1年8月徒刑，全案仍可上訴。

千叮嚀、萬囑咐，媽媽都說了不可以！塗男仍忍不住帶小女友偷嘗禁果。根據判決書，塗男自2017年底入伍，前年11月間，在臉書上結交了當時13歲的小女友，進而交往成為男女朋友。前年12月中某日下午，他趁著休假日，把小女友帶回住處，在客廳裡迫不及待發生性行為。

小女友偷嘗禁果，沒想到竟然一次就懷孕！前年底少女發現自己生理期沒來後告知塗男，塗男請小女友買驗孕棒，發現少女真的懷孕了，兩人還試圖隱瞞，無奈肚子一天天隆起，少女母親察覺有異，去年4月間才帶女兒前往醫院檢查確認懷孕，並請醫院進行引產。

塗男因此在去年6月辦理退伍，並有意與少女家長和解；但少女媽媽認為，當初也不反對女兒與軍人交往，但強調女兒年紀還小，早就再三告誡，如果發生性交行為須依法付出代價，沒想到塗男仍與女兒發生性行為，甚至在得知女兒懷孕後，也沒第一時間告訴她，因此不願和解。

審理法官認為，塗男明知被害人當時為未滿14歲少女，仍與少女發生性行為，所為固無可取，但斟酌當時年僅21歲，且雙方為男女朋友，在兩情相悅下合意性交，足認被告並非極其惡劣。

法官審酌，塗男犯罪時為現役軍人，之後已退伍擔任食品廠作業員，薪水約1.5萬元至2.5萬元之間，但少女身心未發展完全就因性交懷孕，至醫院施行引產手術，對少女身心健康造成相當傷害，應予非難。考量塗男刻意隱瞞，又無法與少女家長和解，因此判處1年8個月，且無法給予緩刑宣告。

(中時 )