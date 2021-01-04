台股在2021年第一個交易日持續衝鋒，ABF載板因5G、人工智慧（AI）等高速運算（HPC）應用需求持續增加，市場供需持續吃緊，使ABF載板三雄再獲資金關愛，南電(8046)盤中攻鎖漲停價200元至收盤，創2008年1月初以來12年新高。

景碩(3189)同步爆量勁揚6.06％至85.8元，亦同步登近1個月高點，終場上漲5.07％、收於85元。欣興(3037)盤中放量勁揚6.64％至93.2元，惟隨後漲勢收斂，終場上漲3.55％、收於90.5元。

觀察近期三大法人動向，以欣興最獲青睞，上周合計買超達1萬9685張，其中以外資買超達1萬9950張最多。南電上周合計亦獲買超達7877張，其中也以外資買超達6924張最多。景碩合計買超1491張，其中外資買超達5515張，投信及自營商則明顯調節賣超。

美系外資認為，受惠5G及物聯網（IoT）發展趨勢，強勁推升對運算及通訊能力需求，看好ABF載板2020～2024年複合成長率（CAGR）將達17％。而天線封裝（AiP）市場規模可望在5年內成長達11倍，同步推升BT載板需求。

南電2020年前11月自結合併營收347.81億元，年增達23.86％，續創近9年同期高點。美系外資認為，受惠ABF載板產能順利轉換給非華為海思客戶、主要客戶提高報價確保取得產能，在ABF載板需求持穩、BT載板需求增加帶動下，第四季營收可望較第三季持平小增。

欣興2020年前11月自結合併營收805.01億元、年增6.89％，續創同期新高。亞系外資認為，欣興山鶯廠大火後的復甦速度快於預期，可望推動12月營收回升，顯示營運最壞時期已過，在3大催化動能推升下，營運可望如「浴火鳳凰」自灰燼中升起。

景碩2020年前11月自結合併營收245.75億元、年增達22％，續創同期新高。美系外資看好景碩將成為掌握ABF及BT載板相關商機的最大受惠者，預期第四季營收將季增7～9％、續創新高，第四季及全年營益率及獲利均可望同步躍進、挑戰近4年高點。

(時報資訊)