歐系外資上修廣達(2382)目標價到90元，給予「買進」評等，看好3大利好：一、蘋果推出Apple Silicon M1自有晶片筆電，性價比大增，可望刺激市場需求量，歐系外資認為，搭載M1晶片的筆電需求樂觀，廣達將是受惠者。二、廣達在伺服器的研發團是台灣同儕業者中人數最多的，約有逾2000名的工程師，伺服器營收雖不及NB，但其毛利率佳，以去年而言，伺服器營收占比約20-25%，但獲利占比在40-50%左右。三、廣達是特斯拉的供應鏈之一，同時也是5G工業雲、私有雲成長的受惠者。

廣達去年全年的NB出貨估達6000萬台，年增7成，遠優於同業。去年NB出貨大豐收，包括Chromebook和Macbook都是核心的成長因素。法人估去年下半年廣達Chromebook出貨占所有NB的比重擴增到3成，而去年H1只有2成左右。雖然今年疫苗問世可能會讓NB終端需求趨緩，但法人認為，即時是下滑也不會是急遽現像。主要原因有：一、零組件缺貨下，將使需求遞延至今年的第一季或第二季。二、疫情後，使WFH/LFH可能成為新成態，NB或Chromebook已經成為一項日常必需品。三、Macbook搭載新的M1自有晶片，將會有效刺激新一波的終端買氣。

廣達去年前三季大賺167億元，EPS突破4元，來到4.33元，創下新高紀錄，第四季營運持強高檔，因成本與匯率管控得宜，法人預估全年EPS可望突破6元，獲利挑戰歷史新高紀錄，雖然前3季有約6億的匯損，但廣達已對持續升值的新台幣做好了準備。

(時報資訊)