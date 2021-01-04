江俊翰跟黃瑄在《多情城市》中跟王瞳相認的場面，收視高達6.29。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》劇情如火如荼展開，真假公主的身分的曝光，也讓忠實粉絲熱血沸騰起來！2021年1月1日播出收視平均高達5.26，最大亮點就在王瞳捐肝救養母，清醒後發現自己就是江俊翰跟黃瑄的女兒，一家開心團聚。這一場重頭戲讓不少觀眾跟著淚灑電視機前，王瞳也直呼這場戲讓她眼淚流不停，連導演喊卡還繼續一直流淚，眼睛哭腫成「馬卡龍」，笑說謝謝《多情城市》給「佑欣」的新年禮物。

王瞳表示，這一場團圓戲足足有10頁之多，拿到劇本時還非常苦惱，深怕自己背不住，沒想到排過一次戲之後，就非常投入在「許佑欣」的角色上，尤其自己排戲就不敢跟高欣欣對到眼，因為淚水會忍不住就噴發。果然整場戲拍完之後，眼睛哭到睜不開，讓她直呼就像「馬卡龍」一樣，上下兩片很飽滿。

江俊翰跟黃瑄在《多情城市》中跟王瞳相認的場面，收視高達6.29。（民視提供）

雖然上週在霸王級寒流下拍戲，讓王瞳直呼每天都好冷，而且看到工作人員風吹雨淋得非常心疼，不過看到新出爐的高收視率，大家都非常開心與振奮。

王瞳說很開心2020年的最後一天剛好《多情城市》休息停拍，讓她可以跟老公去教會一起跨年，她希望新的一年大家能夠身體健康、闔家平安，也希望老公艾成的「艾叻沙」店能夠生意興隆。她說現在大家很怕吃到萊豬，她也替艾成發聲，強調現在艾叻沙的肉骨茶跟豬肉商品都是使用台灣的溫體豬肉，就是要讓顧客能夠吃得安心。

(中時 )