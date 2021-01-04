時代力量立委王婉諭與民間團體4日舉辦記者會，指出台北、新北、台南的兒童遊具及環境建物，都有含鉛量過高情況。對此，南市府教育局表示，南市已於2019年領先全台，完成全市各校遊戲場檢驗，並爭取相關經費改善，預計明年底前可全數改善，同時也會加強督導學校兒童遊具之漆面，是否符合CNS的相關規範。

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光發現，台南市新的兒童遊具雖大部分合乎規範，但也有部分遊具的握把及周邊燈具，出現重金屬超標，台南一座公園滑梯的木頭扶手上，更測出鉻、銅、砷等重金屬過高情況。

南市府教育局長鄭新輝局長，教育局已於前年全面檢查，並協助學校拆除不合格的兒童遊具，後續也會持續協助學校及幼兒園規畫設置安全、親自然、富教育價值及多樣性的創意遊具，破除傳統固定式呆板的遊戲設計。至於立委對於全台兒童遊樂設施規範之相關建議，因涉及中央單位管轄範疇，若中央單位修正，本市亦會積極配合辦理。

教育局還表示，台南市已於前年起，自籌編列經費改善學校兒童遊戲場，並已完成建置45座校園創意遊戲場。去年更爭取教育部匡列補助經費計新台幣1億5130萬元，預計可完成141校改善，於2022年底前，台南市所有公立學校之兒童遊戲場可全數完成改善。

教育局也稱，公立幼兒園之兒童遊戲場部分，去年已爭取教育部公立幼兒園教學環境設備改善計畫補助3931萬元，並已完成93園兒童遊戲場改善。後續也將爭取教育部專案補助公共化幼兒園遊戲場改善經費計4080萬元，預計可完成62園改善，預計今年底前可全數改善。

(中時 )