台灣指數公司鑑於國內需要可完整涵蓋上市櫃股票市場全貌的投資型標竿指數，以供各界參考、研究及投資應用，自1月4日起編製「台灣指數公司台灣全市場指數」（台灣全市場指數）及子指數「台灣指數公司台灣全市場半導體指數」（台灣半導體指數），每日收盤後於該公司官網揭示收盤指數值。

台灣全市場指數是自掛牌滿1個月的上市櫃普通股，挑選符合市值規模、自由流通量標準及流動性檢驗條件的股票，採自由流通市值加權方法計算指數，記錄國內股市行情波動的軌跡，為具有高度分散性及符合可投資性的廣基型指數；與寶島股價指數是利用數學公式轉換市值所計算，純供參考之編製目標不同，或與發行量加權股價指數僅涵蓋上市股票迥異。

指數每年3月、6月、9月及12月定期檢視成分股並調整一次，指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯，「台灣全市場指數」截至去（109）年10月底，近1年累計報酬率17.17％及近5年累計報酬率85.16％，表現均優於大盤指數（14.38％及78.6％）、櫃買指數（15.76％及51.64％）及寶島指數（14.5％及75.87％）。

指數成分股檔數不固定，目前為1,299檔，占上市櫃股票市值比重約97.46％，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、鴻海、中華電、台達電、聯電、台塑、中信金、南亞與國泰金。

指數公司表示，為掌握國際上指數應用趨勢，開發「台灣全市場指數」作為母指數，可結合產業、主題或投資因子等發展相關子指數，例如以產業為主題的「台灣半導體指數」，未來可協同機構法人設計具利基或主題特色之ETF、ETN、指數基金、權證或店頭商品等，拓展指數金融商品之多元性，提供投資人參與指數化投資更多的選項。

晨星報告指出，截至去年11月30日，先鋒集團（Vanguard）發行以追蹤美國全市場指數（CRSP US Total Market Index）的指數基金資產總額達1.035兆美元，為全球首檔資產規模突破1兆美元的股票型基金；該指數的成分股超過3,500檔股票，具備高度分散性且涵蓋整體美股市場的廣基型指數，同時費用率低廉，成為許多投資人長期投資組合或理財的重要核心部位。

(工商 )