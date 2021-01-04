欣陸投控（3703）旗下大陸建設於2017年攜手厚生（2107），首度揮軍美國住宅市場的房地產開發案-舊金山百億大案「尚芮公寓SERIF」，4日正式宣布在台灣市場公開亮相，每戶總價百萬美元起，已售四成，三成買家都是中部企業主。

今天舉辦的「尚芮公寓SERIF」台灣媒體優先發表會，包括大陸建設董事長張良吉、總經理廖淳森，厚生集團董事長徐正材，美國L37 PARTNERS的Joy Ou，及台灣市場的代銷大師房屋董事長陳建慶等人出席。

大陸建設的美國舊金山「尚芮公寓SERIF」，為結合飯店、精品商城與住宅的大型整體開發個案，步行到五鐵共構的車站Powell Station只需三分鐘，步行至聯合廣場僅十分鐘，具有完善的交通機能。

拜新台幣去年以來強勢升值所賜，匯率已創九年最高，被視為穩當且成熟市場的美國房地產市場投資，也被置產族視為首選之一。

大陸建設為打造舊金山大案，邀請知名建築師Handel Architects，室內設計師Iwamoto Scott操刀，規劃主力產品為中小坪數的小套房，房型包括一房及兩房，總戶數242戶。

此外，大陸建設也將在台北市推出備受矚目台北馥敦飯店南京館開發案，也是全國第一筆飯店危老重建案，大陸建設與馥敦飯店引進凱悅國際酒店旗下時尚酒店品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，將國際飯店宅風潮帶入敦北南京商圈。

(工商 )