高雄許姓女子疑似在網路上留言「狗男女」，惹怒程姓男子，雙方在高雄西子灣附近地下室談判，結果許女竟遭9人包圍、私刑掌摑29下還磕頭道歉，鼓山分局警方已逮捕涉案的7人到案，依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送。

網路社團流傳一段3分鐘影片，許女遭9名男女圍住，被一名染金髮的女子邊質問、邊大力掌摑，藍衣女子多達29下，最後更抓著許女頭髮逼她下跪道歉。

警方調查，許女與施暴者是朋友關係，由於許女在臉書、IG留言暗指一對情侶是「狗男女」、「不要臉」，導致程男不滿，雙方約在西子灣某處地下室談判。

許女一到地下室就被9人包圍且被逼下跪，染髮女子盛氣凌人，直接掌摑許女，期間更有一名黑衣男子直接出拳揍人，一度還想拿滅火器砸向許女，遭一旁同夥制止。

警方循線通知許女到案，也陸續查緝涉案9人中的7人到案，全案將依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )