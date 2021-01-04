隨著國際廢鋼原料價格高漲，且台灣需求暢旺，H型鋼自去年下半年以來持續漲勢。中鋼集團中龍鋼鐵去年銷售大增16%，獲利同步攀高，本月報價續揚，接單則已看到第二季。
市場預估，去年H型鋼總市場約達100~110萬噸，年增逾10萬噸；需求強勁也帶動價格走揚。
隨著國際廢鋼原料價格高漲，東和鋼鐵和中龍鋼鐵也紛紛調漲產品價格，以反應成本和市場行情。東鋼12月就連續開三次盤，合計漲2100元，創單月最大漲幅。
由於近期美國廢鋼價格持續上漲，原料行情仍向上，東和鋼鐵今年元月H型鋼產品價格續漲，每公噸再漲1100元。
另一H型鋼大廠中龍鋼鐵，12月H型鋼品每公噸只漲900元，為反映原料成本，1月盤價補漲，每公噸調漲1200元。
中鋼持股100%的中龍鋼鐵，去年總銷售量達52.3萬噸，較前年的45萬噸增長逾16%，預估H型鋼業務之獲利可達14億元，也創新高，並可挹注中鋼獲利。
中龍今年第一季H型鋼已接滿，第二季接單量也已達預定的50%，今年在台商回台建廠以及營建業不看淡，預計H型鋼需求持續暢旺。
(時報資訊)
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