宏碁(2353)再添小金雞，宏碁資訊（6811）將於1月6日登錄興櫃掛牌交易。

宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，擅長應用前端創新技術，整合全球最佳實務解決方案，協助企業導入數位轉型，於1月6日登錄興櫃掛牌交易，發行普通股36,449,000股，每股面額新臺幣10元，主辦承銷商為台新綜合證券(股)公司。108年度營業收入新台幣47.63億元，稅前淨利1.39億元，每股盈餘為3.19元；109年上半年營業收入25.44億元，稅前淨利1.03億元，每股盈餘2.3元。

宏碁資訊服務成立於2012年，最大股東為宏碁智聯網投資控股公司，持股比例高達75.46％。宏碁資訊目前約有300位員工，前身是第三波資訊，後來鎖定政府、企業為主要客群，逐步建立平台經濟服務模式，目前已是台灣最大線上雜誌平台、台灣最大線上票務平台。未來除將持續擴增生態圈外，也將透過創新技術應用與商業模式，持續擴大平台經濟與服務，尤其在專業場域部分。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「疫情的推升，驅動台灣企業數位轉型龐大的雲端需求，我們以企業運用為核心，協助客戶部署WFH所需的作業環境，如雲端辦公室、虛擬桌面管理方案、超雲行動工作紀錄平台、視訊會議方案、行動應用安全等方案，並屢次獲得Microsoft、Adobe 、CommVault 、Quest等國際軟體大廠之「傑出雲端夥伴」、「協助客戶數位轉型」獎項肯定。宏碁資訊專注在數位轉型與雲端領域，是站在對的產業及對的位置上，相信將為未來發展，帶動新一波的成長動能 。」

(時報資訊)