華爾街長期大空頭羅森伯格（David Rosenberg）提出警告表示，美股與比特幣儼然已形成巨大泡沫。

羅森伯格表示，在經濟陷入掙扎時，市場的一窩蜂現象，令人感到擔憂。他在接受媒體訪問時表示：「基於許多不同的指標，股市已經被高估20%～30%」。

2019年這位華爾街知名大空頭曾警告投資人「衰退實際上是不可避免的事」，但去年春天他在接受媒體訪問時淡化了對市場的負面看法，宣聲他並不討厭股票，因為聯準會前所未見的支持措施可能持續數年。

羅森伯格表示，當前的關鍵是保持警惕。他表示，讓股市維持漲勢的基本上是零利率，只要超低利率保持不變，除非我們的經濟活動急劇下滑，否則我們所處的泡沫可能不會很快破滅，但我們必須了解，我們正在投資一個泡沫。

美股主要指數將以歷史高點展開2021年，在上周四的2020年最後交易日，標普500指數與道瓊指數同步創下歷史新高，全年分別收漲16.3%與7.3%，那斯達克指數距離歷史高點僅一步之遙，但全年大漲44%，創下2009年來最大年度漲幅。

羅森伯格亦對比特幣投資提出警告，稱他將避開這個剛剛結束「怪獸行情」的加密貨幣。比特幣價格在周末首次突破30,000美元大關，並以站上歷史高點結束2020年，全年大漲305%，創下2017年以來最大年度漲幅。周日（1月3日）比特幣一度站上34,800美元，再度刷新歷史高點，且在邁入2021年的短短3天內就漲了逾5,000美元。

羅森伯格表示：「比特幣在如此短時間內的拋物線走勢，我認為對於任何證券而言都非常畸形，這是目前最大的市場泡沫。」

在接下來12個月，羅森伯格擬避開這個去年的最大贏家，其主要策略將包括投資落後的公用事業股與能源股。他表示，在股市充滿泡沫之際，我真正想做的是投資那些沒有泡沫、且極具補漲潛力的領域。

不過，羅森伯格認為去年大漲的資產中有一個例外，那就是黃金，去年金價雖然創下10年來最大年度漲幅，但仍是不錯的避險資產。羅森伯格表示：「黃金的波動性只有比特幣的五分之一，我一直非常看好黃金，也仍然看好黃金」。黃金價格去年以每盎司1,895.10美元做收，距離歷史高點僅咫尺之遙。

(時報資訊)