新竹市消防局義消總隊4日舉行第8任總隊長交接布達典禮，由行政院政務顧問鍾文煌接任，市長林智堅親自宣讀派令，並頒發總隊長、5位副總隊長、3位大隊長聘書。消防局表示，鍾文煌不僅投入義消十餘年，也在教育界奉獻，未來必能帶領義消延續英勇救災精神及各項傳統。

市長林智堅表示，2021年的第1個行程就是來到義消總隊，代表他的重視，感謝義消總隊長期協助市府投入各項公安工作。鍾文煌總隊長在防災工作出錢出力、也擔任家長會長、協助學校爭取經費建設，今日也有許多校長特地前來，可見地方人士對鍾文煌的支持與肯定。

他表示，市府近年擴編消防人力從262人增加到306人，並投入經費添購雲梯車等消防設備，在媒體的評比還奪下全國第3。鍾文煌也表示，林智堅是歷來最照顧消防與義消權益與福利的市長，希望上任後能與消防局長李世恭攜手，繼續作為新竹市這座幸福城市的後盾。

林智堅並形容新竹市的義消團隊是「史上最強大和團結的義消總隊」，參加全國義消競技比賽榮獲第1名，完成8連霸佳績，期許未來更上層樓，只有新竹市義消才能超越新竹市義消。

消防局表示，鍾文煌1982年加入警友會，2006年加入義消行列、擔任顧問，2010年出任副總隊長，期間協助消防局推動各項消防業務，更強化新竹市義消團隊運作，包括加強救災整編訓練、充實救災器材、協助辦理競技比賽、增強專業知能等。

鍾文煌表示，最初是受到第1任總隊長曾義豐的俠義精神感動，決定投入義消行列，決定接任總隊長是一種付出、更是榮耀。

消防局指出，鍾文煌曾歷任磐石中學、三民國中家長會長，曾榮獲新竹市政府頒發「功在教育」表揚獎狀。在2011年擔任北區體育會理事長，籌募經費協助體育發展，隨即於當年年底榮獲行政院推動社會體育績效特優獎，並於2016年榮任行政院政務顧問。

消防局指出，新竹市義消總隊於1999年6月成立，目前下轄第1、第2大隊及婦女大隊共3個大隊及所屬12個分隊，人數約790人，義消人員平時協助本市執行各項災害搶救及演訓工作；婦女義消人員平時則協助預防宣導、家戶訪視及消防博物館導覽等工作，義消人員犧牲奉獻、為民服務精神，深受市民及各界的認同與支持。

(中時 )