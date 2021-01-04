南投縣梁姓男子，因不滿李姓女子嘲諷他沒有車，還當面打電話給別的男人，元旦竟然持水果刀到女方工作處，意圖要強押上車，李女堅拒反抗，梁男竟持藏水果刀猛剌，李女逃命，梁男追逐約200公尺，再度剌殺頸部，李女經送醫仍不治，梁男已移送南投地檢署偵辦，法院已裁定羈押。

李姓女子已經離婚，育有8歲小孩與前夫同住在北部，李女趁著元旦假期，把小孩帶到南投；元旦前一天，酒酣耳熱之際，李女告訴梁男，想要帶小孩去採草莓，但是，梁男說他沒有車！李女嘲諷他沒車，而且當場就打電話給其他男人，讓梁男心生不滿，雙方於是發生口角衝突。

詎料，元旦當天下午1點半，梁男搭乘陳姓友人的車，到李女工作處堵人，意圖強押女子上車，遭抗拒後，梁男竟拿出預藏的水果刀剌殺李女，陳姓友人見狀出面勸阻，李女趁機逃命，但是，梁男繼續追殺，剌中左頸動脈成為致命傷！

李女的同事向警方報案，草屯警分局偵查隊隨即掌握梁男行蹤，並且策動他投案，警方偵訊後，依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

(中時 )