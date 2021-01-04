台股4日大漲169.50點，漲幅1.15％，收在14,902.03點，指數再創高，成交量為3,457.41億元，即將挑戰萬五。統一投顧董事長黎方國認為，軋外資空手及軋空行情有望。

黎方國認為，2020年國曆指數封關日再創歷史新高，整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5,394多億，且目前融券達116萬，創15年來新高，整體軋空行情持續。加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期，以及第一季電子及傳產利多消息不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。建議持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、基建等財報利多及第一季展望佳的業績題材股。

周二（5日）喬治亞州參議員選舉後，可望確立國會兩黨政治版圖，加上聯準會貨幣政策保持超寬鬆態度，週四公布會議記錄將持續釋放鴿派訊號，預計長期維持零利率，且川普簽署2.3兆紓困及支出法案，全民600元紅包已開始發放，將提供未來經濟復甦動能。此外，拜登兩周後將上任，可望迎來新政策行情，因此持續正面看待美股後市表現。

外資上周四天有三天為買超，合計買超台股441億元，連續三周買超。期貨外資未平倉淨空單為9,322口，研判為避險成份。目前各期均線呈多頭排列，且日KD指標黃金交叉向上，外資已連續三周買超台股，且融券張數在歷史高點水位，台股有機會持續軋空行情。

(工商 )