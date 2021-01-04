年輕人投保保險，喜歡在網路「爬文」 然後網路投保省保費，因此，迎合投保趨勢，產險業者努力推網路投保。第一保表示，為迎接金牛年新年，推出「牛」轉乾坤「鼠」氣全消，網路投保專區三重好禮牛轉新機，和消費者e起迎接金牛新年網路投保除了給保費優之外，並和保戶一起作公益，捐贈給社福基金會。

第一保表示，網路投保輕鬆上手，花小錢就可獲得大保障，因此，第一保為鼓勵保戶透過網路投保，近期推多項網路投保活動。其中第一重好康活動是投保第一保網站汽車強制險可享強制險省360元（保費優惠310元，再贈50元超商購物金），機車強制險一年期省175元，二年期省245元，網路投保便利又享優惠（實際優惠金額，皆依第一保網站公告為準）。第二重好康，網路投保產險商品不但省保費還可以寒冬送暖做公益，線上投保除享專屬優惠外，免出門也能參與公益活動，第一保網路投保專區和第一社會福利基金會非關係企業，共同舉辦網路公益捐贈「1+1的愛心」活動。保戶在3月31日前於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保金額不限且於專案代號鍵入TFS123，每位會員不但可獲$50元電子禮券，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。第三重好康是即日起至6月30日止，網站會員成功推薦每二位親友註冊為第一網路投保專區會員，可獲得電子禮券100元（每月結束後10日內發送至會員資料內手機）。

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