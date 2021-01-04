台北老爺酒店粵式年菜開賣，館內「明宮」中餐廳推出「牛來運轉福滿門」10人份團圓年菜套組，內容有五福拼盤、冠軍排翅佛跳牆、南乳稻草牛、生抽海大蝦、金銀蒜蒸龍虎斑、紅燒元蹄、瑤柱長年菜、櫻花蝦糯米飯、黑金奶皇包等共七菜一湯一點心，原價16,960元，1月31日前預訂享早鳥優惠價每套13,888元。

因應現代小家庭需求，除了翠玉蘿蔔糕、如意芋頭糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、主廚特製的明宮XO醬等品項外，台北老爺酒店外帶年菜套組的菜色同時也提供單點。老爺烘焙坊也針對年節送禮需求，將台北老爺必買的牛軋糖、鳳梨酥、夏威夷果仁塔、草莓雪Ｑ餅等熱門商品，搭配新春限定巧克力等點心，推出「大吉大利」、「好運旺旺」以及「老爺經典」等多款禮盒，每組360元至1,480元。

台北老爺酒店外帶年菜套組，全數由明宮中餐廳主廚團隊當日精心烹調而成，讓客人不用再退冰，即可直接常溫享用或經由簡單復熱，輕鬆在家品嚐五星級主廚手路菜，新鮮美味不打折。即日起至2021年2月7日前接受預訂，提貨期間為2021年2月11至2021年2月13日（除夕當天至大年初二），可於訂購時自選。

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