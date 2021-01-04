總統蔡英文元旦文告提及開放美國萊牛豬進口時表示，「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」，遭前總統馬英九辦公室回嗆，身為國家元首，怎可信口開河！對此，前綠委林濁水嘆，當初是民進黨放火的，卻推給馬當年無法落實開放，不深切反省，改變策略，愈戰愈敗的趨勢恐怕難擋。

針對蔡英文在元旦談話中提及進一步開放美牛與美豬進口時稱，是過去政府無法落實，所以現在政府已「沒有迴避不處理的空間」。馬辦2日發聲明指出，馬政府從未承諾開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬前總統無論在擔任總統前、後，也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來？身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說？

對此，林濁水今在臉書發文表示，蔡英文說，為什麼過去的政府做出了開放（美豬）的承諾，卻無法落實，結果被馬英九撿到槍，迫不及待地反擊，不幸民進黨又失分了。

林濁水更進一步爆料、點出事實，表示直到國際標準出來，民進黨都堅決反對，只不過不再佔領立法院杯葛而已，還嗆聲若開放美豬就要拚命到底，所以馬縱使想開放美豬，勢必慘烈和民進黨交火。

無論如何，林濁水語重心長表示，如今台灣社會「反萊如火燎原」，民進黨是最關鍵的放火的，卻推給馬當年無法落實開放，和大家深刻印象太對立了，再不深切反省，改變策略，愈戰愈敗的趨勢恐怕難擋。

事實上外界對於民進黨在萊豬進口問題上，態度前後不一致的確多所批評。但蔡英文去年12月25日曾於臉書發文表示，2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨也立即改變態度，在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口；不過有關美豬的議題，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。

(中時新聞網)