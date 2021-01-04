高雄一名年約50歲醫美貴婦，昨（3日）在臉書發文指控，她好心收留的30歲「乾兒子」，竟然潛入家中，偷走存放在保險箱中的鑽戒、寶石、黃金等物，損失總計3000萬元，鼓山分局證實日前曾受理報案，並於3日晚間到前鎮區拘提32歲施姓男子到案，全案正在調查釐清中。

醫美貴婦遭乾兒子竊取黃金、珠寶與百萬名表。（圖／翻攝自畫面)

醫美貴婦遭乾兒子竊取黃金、珠寶與百萬名表。（圖／翻攝自畫面)

貴婦在臉書po文表示，她因為一時心軟，收留聲稱遭家暴的男子為乾兒子，對方在她家住了半年左右，但該男子卻忘恩負義，暗中奪取家中保險箱密碼後，去年12月下旬利用她外出前往花蓮時，竊走2支百萬手表、蘇菲雅鑽戒、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、頂級紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個，市價約1500萬元，再加家中存放的1500萬元，損失超過3千萬元。

這名醫美貴婦一夕之間被竊走3000萬元，氣得PO文要自己記取教訓。她還在臉書透露，當初這名乾兒子為了博取她信任，還勤快、暖心的幫忙丟垃圾、洗衣服、切水果、煮飯，甚至還把她的腳放在他的大腿上，為她綁鞋帶，萬萬沒想到竟是自己引狼入室。

鼓山警分局獲報後，昨晚8時在前鎮區找到施男，出示拘票時，施男態度相當不配合，也未查獲任何贓物，警方不敢大意，正積極過濾案情，並循線追查金錢流向。

(中時新聞網)