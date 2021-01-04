大溪消防分隊李姓女隊員因和前同事、黃姓隊員交情好，引爆黃男游姓前妻怒火，去年8月夥同黃母直奔分隊稱值班的李女是「鬼」，李女不堪受辱提告妨害公務，但桃檢調閱監視器和訊問在場消防員都認為2女沒有大鬧或出言不遜，偵結予以不起訴處分。

42歲的黃姓消防員是救護訓練教官，曾獲全國模範公務員，和同分隊的李姓女隊員因訓練接觸而交好，引起黃男47歲的游姓妻子不滿，黃男調離原分隊後，游妻認為2人仍頻繁聯繫，懷疑搞婚外情，去年8月5日下午1點多夥同64歲的黃母直奔大溪消防分隊。

游女對著正在值班的李女稱：「媽，有鬼！」黃母也稱就是因為李女和自己兒子頻繁聯絡，導致兒子病情越來越嚴重，李女不堪受辱，報警提告。

2女否認妨害公務，游女強調是因李女先對她說：「你心裡有鬼」，才會對著黃母說「有鬼」，黃母則稱兒子因為和李女密切聯繫致身心出狀況，不但吃藥，也無法和家人溝通，她才到分隊拜託李女不要再打電話給兒子。

在場的藍姓小隊長和王姓分隊長都稱沒有看到2人有吼叫、情緒激動等阻擋李女處理公務的情況，並無不當言行，檢方調閱監視器也發現過程平和，沒有情緒過於激動或不當言論，游女稱有鬼時也是對著黃母說，證據不足下，對2女不起訴處分，游女在案發後也和黃姓消防員協議離婚。

(中時 )