二十四節氣中的小寒即將於1/5到來，將延續到1/20，這段時間十二星座運勢也將有各種變化。星座命理專家邱彥龍老師分享小寒期間的星座運勢，其中天秤座、摩羯座在這段期間受到幸運之神眷顧，無論是事業、感情或財運方面都頗為順利，一定要好好把握這段時間的好運！

▍牡羊座

事業：★★★★☆

健康：★★★★☆

感情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★★★☆

牡羊座或太陽星座在牡羊座的朋友們，在這個節氣少了衝動、多了成熟穩重，同時也比較願意投資自己、照顧身邊的另一半，會帶來感情加溫的幸福感。積極賺錢的你，工作上非常忙碌，雖偶有人際上的牽絆導致有些不順心，切記維持情緒穩定，整體的學習及工作運也會跟著提升。

忙碌的你難免會少了陪伴家人的時間，記得與家人間要多給予關懷溝通與理解，舒緩彼此間因為愛而產生的不安全感。在忙碌之餘同時也要照顧好自己的健康，睡眠不足也容易導致多夢、記憶力不佳，記得注意飲食、提升免疫力，也避免因忙碌而忽略了呼吸道、腸胃及筋骨等問題！

▍金牛座

事業：★★★☆☆

健康：★★★★☆

感情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★★★☆

金牛座或太陽星座在金牛座的朋友們，「小寒」對你們來說或許是個幸福的節氣，適合在家休養生息，與家人、愛人、情人待在愛的小窩裡享受情感上的浪漫氛圍，或是趁著這段時間與孩子培養感情、聽聽音樂、從事藝文類的小活動等，對生活上的你來說，會是大大的加分。

在工作上似乎會有些退縮，伴隨一點害怕的感受，建議可以順勢緩下來，不要因為給自己過大的壓力造成身體呼吸道、肺部、腸道、髖關節、婦科發炎、內分泌失調等問題。深呼吸並仔細思考，重整自己的步調，勿存僥倖心理、不要因為一時的違規而讓自己受到不必要的懲罰。教育相關工作或常常需要外出工作的金牛們，在外出時要記得注意自身安全！

▍雙子座

事業：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

感情：★★★★★

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

雙子座或太陽星座在雙子座的朋友們，在「小寒」這個節氣，有伴侶的雙子適合用浪漫的夜晚增進彼此間的情感，而目前還單身的雙子朋友們則將會在事業上遇到心儀的對象，看來不論是有伴侶或是黃金單身中的你們，在感情上都有不錯的機運！

此外也建議雙子朋友們要多多注意自己的健康狀況，除了注意給愛人做菜時要小心用刀之外，建議做個完整的健康檢查，找到隱患，遵從醫生的專業建議。而幸福的雙子在戀愛中濃情蜜意的同時，在事業上切記要保持清醒的思考，仔細評估，實際考察事情的可行性，同時也不要因為心急而不小心產生口舌是非！

▍巨蟹座

事業：★★☆☆☆

健康：★★☆☆☆

感情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

巨蟹座或太陽星座在巨蟹座的朋友們，最近的時節會讓你覺得生活與事業很有挑戰，不論是伴侶、合夥人、客戶，都期盼你能協助他們解決問題。身為大家心目中超級英雄的你，自身也有不少事需要解決，又因為非你不可，因此也容易感受到極大的壓力，情緒上需要較多的耐心去調整。在事業上可能會因為疲於奔命，難以兼顧部分財務，要盡可能撥一點心思，細心留意合約裡貨款的規範及風險、合夥的約定、財務的交管等細節，避免發生損失。

在健康上，除了容易遇到業障病或是莫名病之外，容易夢見前世、幻想的現象；也要多留意胃及肝腎解毒的問題，長期忙碌、熬夜或應酬的你，千萬不要忽視肝這個不會求救的器官，脂肪肝、肝發炎等問題都會導致胃膽汁分泌的異常，也可能有膽結石或腎結石的現象，要多多注意身體發出的警訊，多愛自己一點，給自己一個完整且深入的健康檢查。有伴侶的你，可能因為工作上的壓力有些爭執，但要平心靜氣的相互體諒並溝通，才能解決問題。單身的巨蟹男在這個時節有機會在社團中或是在與客戶的交流中遇見心儀的對象，也可能是多年的閨蜜終於與你修成正果；而單身的巨蟹女也不要心急，雖然在工作的場合會遇見心儀的對象，但需要時間相處培養，長長久久的感情也是很耐人尋味的，給彼此多一點時間熟悉對方吧！

▍獅子座

事業：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

獅子座或太陽星座在獅子座的朋友們，在這個節氣裡，有伴侶的你們會明顯為家庭付出，心思都放在照顧另一半的身上；單身的獅子男或許可以在工作夥伴或協力廠商中找到心儀的對象，但建議單身的獅子女暫時認真在事業上耕耘，充實自己，等待合適的白馬王子來臨吧！在工作上，獅子主管們可能有些辛苦、會遇到一些罷工或刁難的狀況，以身作則的管理方式能幫助你避免不必要的狀況發生，而盡責的獅子同仁們，對於自己的技術專才有很強烈的堅持，若是大家齊心為了公司好，好好的運用這份堅持並與同仁間柔軟相處，將值得嘉許。雖然過程有點辛苦，但總體來說有很好的正財運。

獅子朋友們在這個節氣裡，或許因為自己的盡責、忙碌，較容易引起隱疾爆發，比如藥物毒素的累積、中風、血壓、血液等慢性病。短期間也因為壓力因素可能較難受孕，努力調整好自己的心態及健康狀態後一切都會變好的。

▍處女座

事業：★★☆☆☆

健康：★★☆☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

處女座或太陽星座在處女座的朋友們，這段時間若遇到主動來找你尋求合夥的計畫，針對非你可控且不熟悉的範圍，要仔細分析規劃，需避免衝動投資。不論是與另一半的投資或是合夥對象的項目，從長計議才是最安穩且能保護自己的方式。處女座的朋友們，隨著「小寒」節氣的到來，可能遇到言語上的忤逆或恐嚇，因為付出卻不被認可，而開始感覺有一點委屈，好好調整自己的心情和付出的方式，適度的關懷會讓彼此間的情感更緊密長久。在感情上可能也會遇到閨蜜追求的狀況，為了讓友誼長存，要好好的溝通處理。

這個節氣裡的處女座朋友們要特別注意疾病的侵犯，尤其是與伴侶之間相處，要特別注意伴侶的健康，並給予適當的照顧，兩人都要多運動，在自身的健康上尤其要注意呼吸道、肺部、腸道、髖關節、婦科發炎、內分泌失調等問題。

▍天秤座

事業：★★★★★

健康：★★★★☆

感情：★★★★★

財運：★★★★★

整體運勢：★★★★★

天秤座或太陽星座在天秤座的朋友們，「小寒」節氣期間在朋友圈有著自然魅力，容易被欣賞。有伴侶的你適合規劃與伴侶浪漫的約會，或是執行生育規劃；單身的天秤女可以細心留意優質的豔遇，或許會有好的後續發展；單身的天秤男有機會在大眾交通上遇到一見鍾情的對象，或是與國中小的同學展開戀情。這段時間裡會有些必要的開銷花在交通或家庭，也可能有房產裝修等規劃。

在工作上，天秤朋友們也不用太過心急，事業及財運會自動降臨，順其自然的好好把握吧！健康的部分則要注意睡眠品質，容易因想太多而導致多夢，鼻子有過敏等現象，且要多注意足部保暖，骨頭容易受風寒。

▍天蠍座

事業：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

天蠍座或太陽星座在天蠍座的朋友們，在小寒這個節氣，會特別想與朋友或是同事分享自己的人脈來幫助對方，但要避免因為太急切而不小心產生口舌糾紛。積極的你很可愛，但要思考後再行動，才不會辜負你的一番美意！有伴侶的天蠍朋友們，在感情上要斟酌與愛人之間的溝通方式，用滿滿的愛、正向思考與信任取代言語恐嚇，較容易得到效果；這段期間也會花比較多的金錢跟心思在家庭上，屬於必要開銷，切勿因未經查證的「感覺」而與伴侶吵架，小心因小失大。

健康上，若是長期有服藥習慣的天蠍朋友們，要多注意自己的用藥安全，若是誤食不適當的成藥，容易在體內累積毒素，造成肝腎問題，影響免疫力。另外也要多注意行車安全，尤其是車上有乘客的時候，責任備重，要專注在行車上，保護他人的同時也是在保障自己的幸福！

▍射手座

事業：★★★★☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

整體運勢：★★★★☆

射手座或太陽星座在射手座的朋友們，在小寒這個節氣，時間幾乎都分配給工作，行程滿檔、東奔西跑，此時更要仔細專注技術層面的細節，並準備備用方案，忙碌之餘也記得多注意飲食及保暖，小心因壓力大、過於勞累、疏於休息，導致身體及神經容易發炎，或者因腦袋過度運轉產生神經抽筋等現象。

也因為忙碌的工作讓你無暇照顧家人，有家庭或有另一半的射手朋友們也得多多體諒在後方默默支持著你的家人及愛人們。天生散發獨特魅力的單身射手朋友們，在感情上不要著急，在小寒這段節氣期間，可以善用你的魅力在工作上，也會有很不錯的效果，射手也可以留意一下，可能因為自己前段時間的努力、或是有共同理念的夥伴，在這個節氣會為你帶來不錯的財運！

▍摩羯座

事業：★★★★★

健康：★★★★☆

感情：★★★★★

財運：★★★★★

整體運勢：★★★★★

摩羯座或太陽星座在摩羯座的朋友們，隨著節氣「小寒」的時間接近，會明顯感受到事業上超級忙碌，能力卓越的你對於閒言閒語有極大的壓力，好在你應對得宜，會使你的權利、名聲、財運都得到快速的擴張；但也因為極高的壓力，要記得提醒自己每天都要帶著笑容，美麗、帥氣的親切笑容將帶給自己好的形象及磁場，並且帶給身邊的另一半好心情。

沒時間好好休息會造成免疫力低落，太勞累的你要多注意養生保健，多運動，出入人口眾多的環境記得戴口罩，保護自己也保護他人。

▍水瓶座

事業：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

水瓶座或太陽星座在水瓶座的朋友們，近期雖然在事業上會有一些壓力讓你們感到忙碌，但要相信努力是會有回報的，這段時間的努力會幫助你建立名聲並為未來鋪路。雖然會遇到不少小人在背後說壞話，但心態端正做好自己應盡的本分就好。在事業上為防小人相害，適合暗地裡籌畫，低調行事為上策。

在健康上要調整自己的作息，不要常熬夜，提防不小心對自己健康的疏忽而種下慢性病的根源。同時也要注意腸胃發炎、心血管等相關警訊，可請醫生檢查並給予建議，不要亂服用成藥。雖然身心靈疲憊，但不要忘了身邊還是有真心的朋友或是陪伴你許久的伴侶會在你需要協助的時候伸出援手。桃花運方面，水瓶男雖然運勢比水瓶女還要好，會有志同道合的對象，或是在社團中遇見心儀對象，但仍需長時間的累積與培養，多聊天增進情感，才有機會成功交往。

▍雙魚座

事業：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

雙魚座或太陽星座在雙魚座的朋友們，這個節氣的你們就當個小文青吧！多讀點書、減少胡思亂想的放空時間，同時也訓練自己的腦袋，減少失憶或健忘等精神疾病的可能；或是做些跟身心靈有關的自我修行，注意飲食與作息，維護好自己的胃、肝腎、呼吸道等身體器官，對自己會很有幫助。雙魚朋友們的伴侶在這個節氣裡有交集的時間雖然比較少，但有機會互動的時候通常都是可愛的胡亂談天；單身的雙魚女要多考量朋友或閨蜜的感受，因為常要聽你分享暗戀對象資訊，要避免造成雙方心裡不愉快；而單身的雙魚男若是發現看起來酷酷的、感覺很聰明可愛的女孩，那就鼓起勇氣面對自己心裡的聲音吧！

工作上因前世業力牽絆，導致這段節氣期間行動力稍嫌不足，但在接下來一個月裡，工作的途中記得要特別注意行車安全，給雙魚朋友們專屬的「小寒」節氣格言：「守財就是賺錢」，身體維持健康才不會為了治療破費。

(中時新聞網)