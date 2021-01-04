花蓮瑞穗舞鶴的「蜜香紅茶」是時下最夯的花東特色茶品，得天獨厚的自然環境加上茶農獨特製茶技術，讓茶除保有紅茶滋味，口感更散發出獨特如蜜的甜香，廣受大眾喜愛，其中有3間特色茶行入選農糧署「2020年亮點茶莊」，民眾購茶之餘，也能透過系列遊程走訪茶園採茶、製茶、品茶，深入體驗茶鄉生活。

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴台地種茶面積約100公頃，因以蜜香紅茶為特色，又被稱為「蜜香紅茶」發源地；茶業改良場1990年嘗試以小綠葉蟬吸食後的茶芽加工製成帶蜜香味的茶葉，2006年參加「第一屆天下第一名茶大賽」獲紅茶組金牌獎，因其製造過程簡單、生產成本低，且風味極佳，在地茶農陸續推廣，因此聲名大噪。

花蓮瑞穗舞鶴有3間特色茶行入選農糧署「2020年亮點茶莊」，民眾可至茶園採茶、製茶、品茶。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮瑞穗舞鶴是「蜜香紅茶」發源地，且放眼望去盡是綿延起伏的茶園，因此交通部觀光局以瑞穗舞鶴的觀光茶園規劃為花東縱谷遊程之一。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

然而台灣人愛喝茶，卻鮮少前往產地一探究竟，農糧署自2014年起推動「發展亮點茶莊計畫」，輔導在地優質製茶廠及茶莊，結合自然景觀、體驗服務等，規劃系列遊程，目前全台共盤點出33家亮點茶莊；花蓮以香醇蜜香紅茶聞名，因此共3家蜜香紅茶園入選，分別為「嘉茗茶園」、「東昇茶行」及「吉林茶園」。

嘉茗茶園採有機栽種方式，建立適合小綠葉蟬生活環境，並以人工方式採收被吸吮過茶菁加工製成茶；此外，負責人高肇昫還在茶園旁設置蜜香紅茶生態故事館，向民眾介紹小綠葉蟬與蜜香紅茶的關係及製茶過程。東昇茶行1973年成立以來，堅持採用無毒農業、自然農法種植茶葉，屢獲國際紅茶比賽冠軍肯定，近期更將咖啡和紅茶結合成創意茶「藏紅鴛鴦」，。 此外，行經花東縱谷線舞鶴台地時，放眼望去盡是綿延起伏的茶園，美景令人心曠神怡，因此交通部觀光局也以瑞穗舞鶴的觀光茶園規劃為花東縱谷遊程之一，遊客品茶外，亦能體驗製茶，一舉兩得。

(中時 )