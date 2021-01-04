台大醫院在大新竹地區有包括新竹、竹北、竹東3分院，為爭取更多資源、引進更多醫療器材，台大4日將3分院整併為「新竹台大分院」，讓總病床數達1969床，即日起要以醫學中心規格服務竹竹苗158萬民眾，未來更將積極爭取成為竹竹苗第1個醫學中心。

台大總院院長吳明賢表示，台大醫療體系基於新竹地區3家分院地緣相近，醫療資源可共享，且較有利於爭取到醫學中心以滿足民眾就醫需求等因素，2017年起即著手辦理新竹分院、生醫園區竹北分院、竹東分院等3院的整併作業。

即日起，原本新竹地區3家分院整併為「新竹台大分院」，下轄「新竹醫院」及「生醫醫院」（含竹北院區、竹東院區）兩機構。兩院各自有負責人，協助院務管理及推動。

各院區在現有基礎及台大醫院總院的全力支援下，將竭盡所能提供讓民眾足以信任的在地醫療服務。

整併後的新竹台大分院共計有24個醫療單位、8個特色醫療中心、2個教學研究單位、11個醫療支援單位、7個行政單位。

各院區均提供內、外、婦、兒、急等醫療服務，而任務分工為「新竹醫院」以提供重度級急重症醫療服務為主；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務為主；「生醫醫院竹東院區」以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主的醫療服務。

新竹台大分院院長余忠仁則指出，新竹醫院為區域教學醫院，生醫醫院和竹東院區仍是地區教學醫院，整合後逐步開發醫療量能，病床數全開可至1969床，醫療人員亦可達4000人以上，如此規模乃為醫學中心的量體，未來也將積極爭取成為醫學中心，期使民眾能享有最優質的醫療服務，造福新竹地區的鄉親。

市長林智堅同時指出，台大醫院分院3合1讓人期盼，但為讓院區有更充足空間，市府也與台大攜手合作，一同積極推動新竹台大分院湳雅院區擴建案，在土地取得上市府將排除各種困難，就是希望提升竹竹苗醫療量能，給市民更好的醫療品質。

目前湳雅院區預定地地上物已逐步清空，預定2月完成、做好土地整備，市有土地部分後續會依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償畫分原則」撥用給台大，國有土地部分，也將持續協助爭取土地。

(中時 )