國民黨台北市議員鍾沛君「右肺異常增生變化」，排定今（4）日動手術，不少網友也紛紛替她加油打氣，祝她早日康復。不過，「宅神」朱學恒要幫鍾沛君集氣，卻稱「自古紅顏多薄……」，遭疑失言，有網友則能理解兩人的好交情，但也說「集氣就集氣不要嘴壞壞」。

鍾沛君今在臉書表示，25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，自己總是下意識的在跟時間賽跑，知道家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」。10年來從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，也提到，「這一次，是無常先來」，例行年度健檢發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，「我知道該踏上另一場冒險了」，並排定今日進行手術。

鍾沛君透露自己「右肺異常增生變化」，排定今（4）日動手術。（圖／取自鍾沛君臉書）

朱學恒在臉書先是提到，「自古紅顏多薄……好啦我們還是幫她集個氣～」隨後馬上轉PO鍾沛君的文章，表示「想不到我難得分享一個集氣文就分享失敗，好吧我再試一次，再來集一次氣」。

TVBS《國民大會》節目主持人謝曜州看了表示，「你的第一句話真的讓我拳頭硬起來～第二句話才稍微鬆一點」，其他網友則說「太不會聊天了啦」「第一句話很不好」「第一句話是不是太多餘了」，認為朱學恒失言，這樣的說法很糟糕，但也有人緩頰，「朱大跟鍾議員交情好我理解，但集氣就集氣不要嘴壞壞啦」「不要亂用成語啦，吉人自有天相！」

此外，有網友指出，肺部異常增生又有家族病史，通常都不太妙，如果不是第一期發現馬上手術，等第二期以後最多五年壽命，但若是早期發現，治癒率達100%，希望鍾議員一切平安，手術順利。

宅神朱學恒要幫鍾沛君集氣，遭網友質疑失言，隨後又轉PO鍾沛君文章再集氣一次。（圖／摘自朱學恒臉書）

網友稱肺部異常增生又有家族病史，通常都不太妙，但也希望鍾議員一切平安。（圖／摘自朱學恒臉書）

(中時新聞網)