為持續強化區域發展策略，陽明海運與法國NAXCO集團共同成立陽明（法國）股份有限公司，並於2021年1月1日正式營運，有利陽明海運進一步整合區域資源，達成深耕法國市場之目標。

陽明海運目前已透過THE聯盟航線規劃，每週部署多條航線（含亞洲-西北歐、亞洲-地中海、歐洲區間及越大西洋航線），分別彎靠利哈佛港（LeHavre）及福斯港（Fos-sur-Mer），子公司陽明（法國）成立後，將積極拓展當地市場，提升陽明海運於歐洲及地中海地區之市占率，以更好之服務品質提供客戶在地化優質航運服務。

陽明（法國）總部設於利哈佛（LeHavre），並於馬賽（Marseille）設有辦公室，相關聯絡方式，可參考以下資訊：

陽明（法國）股份有限公司（總公司）：156Rue Victor Hugo，76600Le Havre；TEL：+33（2）35197340；FAX：+33（2）35197341；EMAIL：[email protected]。

馬賽辦公室：17B Avenue Robert Schuman13002Marseille；TEL：+33（4）91144600；EMAIL：[email protected]。

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