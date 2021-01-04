隨原料CPL漲價調高尼龍粒、絲價格；成立伊得石化貿易部門，增加營收；打入蘋果無線充電Magsafe皮革卡套內層布料供應鏈，力鵬（1447）今年三喜臨門要轉運；力鵬指出，今年上半年營運審慎樂觀。

受到2019年下半年中美貿戰影響，尼龍絲、粒價格下滑，加上2020年新冠肺炎衝擊，力鵬從2019年第四季開始，已連續四季處於虧損。

力鵬累計2020年1-3季，稅後虧損4.5億元，每股虧損0.52元。

不過，2020年第四季，隨著油價上漲，尼龍產品原料CPL價格上漲，尼龍粒、絲產品跟著調漲，力鵬的營收及獲利逐漸提升。市場預估，力鵬去年第四季的營運已轉虧為盈。

加上，力鵬在2020年的第三季，成立「伊得石化」，跨足化學品貿易領域，向國外進口化學品，提供紡織上游如PTA、CPL業者使用，從去年的9月起，對力鵬每月貢獻營收約7-8 億元。而力鵬有此業外貢獻下，去年第四季的合併營收預期也因此已恢復年正成長。

力鵬指出，「伊得石化」獲利來源主要為佣金及價差等，從去年9月開始併入財報。

除此之外，力鵬、力麗（1444）集團在去年9月成立電子材料事業部之後，將自身集團的化纖產品與3C產品的異業合作開發。而力鵬也因此首度打入蘋果供應鏈，供應蘋果無線充電Magsafe皮革卡套內層布料。

據了解，MagSafe卡套外部採用皮革材質，內層則有襯布保護卡片，該布料就是由力鵬獨家供應。

力鵬指出，雖然此部分的蘋果供應鏈出貨量有限，營占比例目前還很小；但，力鵬的產品在投入電子化之後，預期可應用的範圍會越來越廣，除蘋果之外，未來其他電子科技廠使用的也會增多。

對於今年的營運，力鵬指出，尼龍粒、絲產品的價格預期可在高檔維持一段時間；「伊得石化」對公司的貢獻度應會穩定成長；而力鵬產品電子化的應用範圍預期會越來越廣，營運績效會逐漸增加。因此，整體來看，2021年上半年的營運是審慎樂觀的。

(工商 )