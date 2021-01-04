數位時代，金融業紛積極打造金融生態圈。永豐銀行4日表示，「永豐APIs」平台已有逾千家企業加入，支援「消費支付、生活繳費、身分認證與開放銀行」等四大面向的B2C應用，2020年前11月，透過永豐APIs累積交易逾155萬筆，收付與繳費等交易金額突破62億元、連續二年倍增！

永豐銀行指出，「永豐APIs」平台讓銀行與各類型企業的服務透過金融科技更加緊密合作，進一步拓展金融生態圈理念，目前已廣泛運用於零售、網購、物業管理、電子支付與慈善醫療等產業，盼與跨業合作夥伴落實無所不在的金融服務。

永豐銀行表示，四大面向API應用中，以消費支付API應用筆數及金額為大宗；身分認證API則結合網路銀行會員、帳戶存戶、信用卡戶等多元的驗證方式，應用於數位開戶、自動扣繳或連結電子支付帳戶等場景，平均每月驗證逾1萬人次，其中，數位帳戶開戶及帳號連結LINE Pay Money使用次數最多。

為落實企業社會責任（CSR），永豐銀行將永豐APIs推廣至公益團體，於去2020年6月攜手「好心肝基金會」1合作推出線上捐款平台；永豐銀行表示，傳統捐款模式多數採用紙本授權扣款或臨櫃現金捐款，需有帳務人員處理款項核銷，藉由API串接整合行內多元支付方式，降低公益機構介接多元線上捐款系統門檻，且大幅減少人工流程，透過線上無紙化捐款服務響應環保理念，拉近民眾與善的距離，建構民眾、公益團體及銀行的三贏局面。

此外，為提供更完善的企業收款及交易查詢管理服務，2020年12月起推出B2B應用的企業收付API，可將收款功能及資訊整合於企業內部帳務系統或ERP系統，免申請企業網路銀行即可查詢收款帳戶的餘額、定存與交易入帳明細等功能，即時掌握帳務與資金動態。

(工商 )