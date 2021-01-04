如今外送盛行，卻也衍生出不少問題。一名女網友表示，透過外送平台訂披薩，外送員抵達時，卻說「發票飛走了，只剩明細」，她要求外送員再開一張，豈知，調閱監視器一看，才知道這一切全是外送員搞鬼，讓她氣得大罵「過去到底汙了多少？」

原PO 昨（3）日於臉書《爆怨公社》發文指出，2日利用外送平台向連鎖披薩店叫餐，外送員於30分鐘後送達時，卻以吊兒郎當的態度表示發票於外送途中飛走了，只剩明細，若有需要願意折返店裡重新開立，原PO也同意「好啊！幫我放信箱」。

原PO拿到發票時，發現上頭的號碼與明細上的一模一樣，她覺得有異，便調閱監視器查看，才發現她從外送員手中接過披薩上樓後，外送員就把口袋中的發票放進信箱中，根本沒有回公司重開一張，讓她氣炸「到底汙了多少張自己對獎？」

原PO表示，過去幾次於該門市消費都無類似問題，因此認為是外送員個人問題，再者這無關中獎，而是人品問題，便將此事告知業者。

不少網友看了她的遭遇後，不少人建議「發票直接存手機載具」，比較不會有相關問題衍生，另外，也有人緩頰表示外送員可能以為飛了，後來找到，要原PO別太在意「反正現在發票中獎機率很低」。

(中時新聞網)