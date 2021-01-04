【愛傳媒LinBay 好油專欄】本紛絲團的經營就是要打臉那些官員真心公三小的情況，絕對不會跟某些粉絲團只會拿著官宣替官方宣傳，內容也都只有替官方宣傳，而面對農委會荒謬的地方卻絕口不提。

關於最近豬漲價的問題，農委會面對記者這樣說：

農委會解釋，豬價每公斤破75元才是高價，目前還算平穩，台灣口蹄疫拔針、成功防守非洲豬瘟，豬肉可出口外銷，導致國內豬肉數量比上年度減少，才會漲價，會持續穩定產銷平衡。

豬肉可以出口外銷，導致國內豬肉數量比上年度減少，才會漲價，就拿了出口澳門的例子。

看到這個真的覺得又在鬼扯了，根據今年1月到11月的資料出口澳門的0203的品項約307噸，也就是說還不到5000頭豬的數量，一年出口5000頭豬可以導致國內豬肉漲價？

根據防檢局的資料今年1月到11月豬屠宰數是724萬頭，以這樣來看出口澳門的數量不到今年豬屠宰量的萬分之七，不到萬分之七的數量會導致豬肉價格漲價，這真的是真心公三小。

還是這是跟陳主委學的？

2018年8月的豪雨，造成產地嚴重受影響而導致菜價漲了10幾元，但當時還是副主委的陳吉仲說：

這次豪雨造成災情中，農產相對受損較少，但以蔬菜來看，受損面積約185公頃，佔整體15萬公頃不到0.1％，水果受損佔比也同樣不到0.1％，以台北農產運銷公司為例近期每日供應量約1400公噸左右，目前掌握明天開市供應量也有同樣規模，並沒有短缺。

而實際上如果只有0.1%的災損，菜價怎麼會漲成那樣呢？

再想想陳吉仲主委之前的時空背景不同之術，底下的人講這些鬼話，也是正常能量釋放。

因為口蹄疫除名之後可以出口到澳門的生鮮肉一共只有6噸，剩下300多噸是冷凍肉。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)