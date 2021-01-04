【愛傳媒陳念初專欄】依法辦理萊豬進口 民意對決蔡政府謙卑之策。

台灣2020年除了疫情大作戰外，還有萊豬的朝野攻防，去年疫情全台灣打了一場勝戰，但萊豬呢？誰贏了？是執政黨政府開放萊豬程序法律都齊備了，贏了這場豬局，還是根本沒贏？政治上的輸局還沒計算呢？

政治的輸局，常透過選舉定勝敗，明年底縣市長選舉才舉行，反應在選舉，時間太長，新的事件會產生更多變數，因此，國民黨推了一個萊豬公投，用公投來展現民意，推翻萊豬進口政策。

萊豬公投已經如火如荼進行連署的行動，對於蔡政府而言，早點設定政治停損點，公投未形成氣勢前，蘇下台二階的策略，才是政治引流的作法。

蘇內閣下台，就是一個政治責任的展現，若根據蔡總統在元旦談話所言，歷任總統解決不了，這是再三斟酌下的決定，蔡英文從強勢宣布萊豬進口到元旦後的謙卑面對民意，不能只是兩面手法，只是說說罷了，必須付出必要的代價，政治不是全拿，政治是有捨有得，蘇內閣下台，才應該是面對民意反彈，再三斟酌下最佳的策略。

蘇內閣下台吵了很久，現在萊豬進口元旦施行，但進口程序上恐需等待數月後，台灣才會有第一批的萊豬進來，地方政府不會善罷甘休，法律面憲法爭議行政院已經把態度說得很明確，地方的自治法規不管過去或現在剛修訂的，都不能抵觸中央的規定，羅秉成政務委員依法辦理說，地方一旦真的執行查緝、處罰，是要送懲戒、有法律責任的，雖然行政院秘書長李孟諺第二天改口說，行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員，但查緝事實發生時，真不會被動的依法辦理嗎？公務員沒事，縣市首長不會有事嗎？

2020年萊豬議題中央與地方的法規與稽查方式，若按照羅秉成政委所言，是一種各自為政的亂局，食安標準必須統一法令才行，用法律解釋萊豬爭議，用法律來說服人民食安疑慮，只是法律與憲法上的攻防，部分縣市已經提出釋憲，靜待最後的釋憲結果，但政治上呢？難道已經解除了人民的疑慮嗎？

統一法令讓進口廠商或萊豬銷售不會被地方政府找麻煩，但一般民眾害怕的事，並沒有給予更多的保障。

政治不能以法律來終決 蘇內閣下台是危機處理

政治如果可以用法律來解決，那就太容易做好政治的管理，民意是需要紓壓的，蔡英文、蘇貞昌、羅秉成都是法律人出身，蔡總統元旦談話，有人說具總統高度，這才是政治人應該扮演的角色，依法辦理，從來不是政治危機處理模式，過去如此，現在也適用。

蘇內閣若下台，對於蔡英文政府而言，可以扭轉外界酷吏依法辦理的印象，2020年強勢的蘇貞昌，護衛台灣疫情立下汗馬功勞，萊豬備詢上強勢好辯反質詢的印象，已經逐漸失分，蘇貞昌下台最佳的時間，就是此刻，蘇貞昌請辭院長不是首次，他應該心知肚明，請辭是政治動作，並不是最終評價，是讓民意對政府施政印象上的更新，2020年末的那次萊豬記者會，某種程度更加深了民眾對政府官員施政上的剛性印象。

疫情與食安是兩個議題，人民需要政府強勢把關疫情，萊豬議題政府強勢要經貿出路，地方強勢把關食安竟然有錯，地方法令亂不代表價值錯，這個天秤兩端碰撞的結果，不是立院席次多寡或法律面能解決，政治上必須有一個出口，有捨有得，蔡政府已得萊豬，捨卻未見讓步。

國際經貿之路非常荊棘，進口萊豬後若國內無痕過渡，未來針對進口量等等的施壓，保證不會發生嗎？

蘇內閣下台，也具有特別的國際政治意義，為了經貿出路，我們國內政局已付出代價，可以告訴萊豬進口的美國，台灣有個民意萊劑最大容許量，多的我們民意很難接受。

蘇內閣下台，對國內民意的洩壓更有幫助，如果未來台美FTA或BTA等達成進一步的經貿進展，對蘇貞昌而言，也算是遲來的正義，如果未來經貿上賠了夫人還折兵，歷史功過上，綠營政治上也付出了代價。

而這個經貿進展，按照過去談判經驗，時程上蘇內閣應該也等不到，與其政治情勢充滿變數，依法辦理的施政氛圍已形成，不如歸去來兮，回到自己主觀政治承擔的態度，蘇揆也留下自己漂亮轉身的風範。

對新內閣而言，柔性內閣是一步棋，萊豬議題不會停歇，台美未來持續經貿進展下，萊豬進口有機會被諒解，蔡總統未來的新內閣，應該重視政黨間的良性溝通，民意不能依法辦理，若仍採防堵策略，民意氾濫後會大量溢出，政治上若仍剛性對決，民意的紓解，將難上加難。

萊豬之歌：你說的，我想的，為何不一樣？

你說的是經貿議題，我想的是食安價值

你說的是法令誰比較大，我想的是民意誰重要

你說的是地方法令很亂，我想的是價值到底有沒有錯

你說信功支持，我想信功應該沒支持萊豬

你説要扶持國內豬產業出口，我想的是2300萬人民入口的事

你説政府有百億基金豬預算，我想我交的稅用在人身上

你説萊豬利大於弊幾年後就知，我想幾年後若弊大於利，誰還能負責

你說多一種選擇，我想少一點風險

你說要相信政府萊豬決策，我想我更相信已逝俠醫林杰樑的話

你說進口萊豬是政府中央決策，我想的是世界科學家的共識，兩票之差，無法説服人

你說萊劑殘餘容許量0.01 ppm , 我想背後貓膩是國際CODEX標準為何是10ppb，你的跟國際為何不一樣

你說疫情你專業全聽你的，我想豬事食安風險自己會顧好

你說國際經貿要靠進口萊豬拼搏，我想國產豬消費市場恐面臨衝擊

你說學生國軍自己沒有選擇權吃不到萊豬，我想說我們可不可以都不要萊豬這個選擇

你說進口萊豬不能標示，我想拒絕萊豬無法分辨

你說的是再三斟酌後的決定 我想的是深思熟慮才不同意

你說很多國家進口萊豬，我想說有更多國家禁止萊豬

你說會用最謙卑心情請國人體諒，我想用最嚴肅的態度請總統感受

你說的，我想的，為何不一樣？

你吃的，我吃的，選擇不同嗎？

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

●經授權刊載，更多文章見作者部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)