基隆市中山區「海吉市」建案屢爆醜聞，李姓建設公司負責人採取不動產開發信託方式預售房屋，卻涉嫌將買方支付款項匯入公司戶頭，總計4242萬元，更重複售出多間房屋，再向買家誆稱房地產權清楚，被害人因未拿到房地而東窗事發，基隆地檢署近日偵結，將李、何依詐欺取財罪嫌起訴。

據了解，建商和24名地主約定採合建方式分售，收購7筆土地做為建築基地，興建地上13層、地下3層，總計77戶的建築，但爆出買家支付數萬元卻未取得房地。

檢警調查，李為籌措建案資金， 2013年開始對外預售「海吉市」房地，不僅找來投資人融資周轉，並於2016年與板信銀行簽訂不動產信託契約書，但李卻將買家的購屋款匯入公司戶頭，總計4242萬元。其中陶姓被害人表示，李曾表明若將購屋款項直接匯入其公司戶頭，可以獲得較優惠價格。

不僅如此，李將許多房屋供給投資者當作擔保用，更重複售出多間房屋，導致買家支付數百萬款項，卻未拿到房地。警方偵詢時，李坦承犯行並稱，建案基地是市場用地，不易向銀行申貸建築融資，因此，另洽營造廠商代墊款項，或以建築為擔保，向債權人借調資金，並約定無法償還債款時，將會把積欠的資金轉為購屋價金。

檢方認為，李明知「海吉市」已採不動產開發信託方式預售房屋，卻仍將買家給付的款項匯入其專戶，加上未清楚告知房屋產權和抵押狀況，依詐欺取財罪嫌起訴，並沒收4242萬元犯罪所得。

(中時 )