台大竹北分部2009年興建1棟碧禎館後，22公頃土地處於閒置狀態，縣長楊文科4日拜託台大副校長張上淳能釋出土地興建「台大附中」，解決竹北學校不足問題。張上淳表示校務會已通過今年將興建竹北分部大門和1棟教育大樓，開辦在職專班。

楊文科在台大新竹分院揭牌典禮致詞時說，1980年代經國先生到竹科勘查，認為要有好的醫療環境才能留住人才，台大新竹分院揭牌是台灣醫療史上最大里程碑，在3家醫院整合後事權統一，資源能有效分配，相信很就能成為醫學中心。

楊文科指新竹縣有好的醫療和居住環境會持續發展，縣府推動的AI智慧園區招商已滿，竹科和生醫園區都缺乏發展腹地，他認為產業發展不能有藍綠之分，希望科管局和台大能幫忙及支持台知園區和竹科三期，慢一點將會影響台灣拚經濟！

「做任何事都要上合天意，下符民心！」楊文科話鋒一轉向台大副長張上淳拜託說，地方對台大設立竹北分部都高度關心，地方需設校用地相當殷切，希望把台大的地拿回來設「台大附中」，解決學校不足問題，如果台大不能做，就把地拿出來給地方做！

楊文科指張上淳私下對他說會「帶回研究」！張上淳受訪時僅表示，台大校務會議已通過竹北分部今年將興建大門及1棟教育大樓。

經查，台大竹北分部校門和推廣教育大樓興建案是共同辦理，經費1億5千萬元，去年9月基本設計經台大校務發展規劃委員會通過，預計今年1月7日召開工作會議後，擇日召開細部設計委員會議。

(中時 )