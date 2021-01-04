中部持續旱象，全台用水以台中、竹、苗地區最吃緊，6日起將進入二階段限水。台水四區管理處表示，從減壓供水「黃燈」，調整為減量供水「橙燈」，民生用水部分維持正常，而每月用水超過1000度的百貨飯店洗車業等非工業用戶，減量供水10％；工業用戶，減量7％，大台中地區約700至900家業者及相關機關受影響。

經濟部上週宣佈7日起，台中及竹、苗地區進入二階段限水、今年一期稻作停灌。館斜大台中地區的台水公司四區管理處副處長林義雄表示，中部地區在去年6月至10月的雨季，幾乎沒下雨，造成水情吃緊，近期，全台水庫蓄水持續破底，尤其台中地區及新竹、苗栗等地最為嚴峻。

新竹、苗栗屬ˋ於水公司第三區管理處，供水的明德等水庫有效蓄水量大幅下降；屬於第四區管理處的大台中地區，主要供應用水的鯉魚潭水庫、德基水庫及大甲溪等水源，有效蓄水率都約跌破3成，拉起警報。

林義雄指出，大台中地區6日起，從減壓供水「黃燈」，調整為減量供水「橙燈」。每月用水超過1000度的非工業用戶，包括，學校、百貨、飯店、洗車業及水療業等，減量供水10％，約有430家業者受影響；工業用戶，減量7％，約有270家工廠受影響。

水公司四區處指出，大台中地區1天用水約為130萬噸，施水量大的工業用戶和非工業用戶減量供水措施，每天約省下10萬噸用水。水公司四區處並強調，目前一般民生用水雖然未受影響，但水情嚴峻，呼籲用戶節約用水共度難關。

(中時 )