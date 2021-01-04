鳳山深夜鬥毆警方到場

高雄鳳山一間釣蝦場，3日凌晨發生聚眾鬥毆事件，現場10多人扭打成一團，警方出動快打部隊，噴灑辣椒水壓制，原本逞兇鬥狠的眾人，被辣椒水噴到後，秒變「俗仔」哀求：大A（指警察）麥噴啊！

有網友在臉書社團《爆料公社》分享2段影片，事件發生在1月3日凌晨1點多高雄鳳山一間釣蝦場，網友表示：「元旦假期結束，要來個收心操！」，影片中只見安全帽、桌椅都被拿來當武器，10多名男子在釣蝦場內互毆幹架。

警方獲報出動快打部隊，以辣椒水壓制，眾人全部被帶回派出所。好笑的是，原本兇狠打架的男子，遭噴辣椒水後一臉痛苦，還哀求員警「大A麥噴啊！」，也讓網友看了忍不住狂酸：「打的時候都很兇，進警局的時候記得叫囂卡賀欸！」、「警察在抓人，那女的盧洨什麼？妨礙公務啦！」、「沒品！要打出去打，在裡面弄亂還是不是店家處理.....」、「打啥小，蝦都被你們嚇跑了！」。

(中時新聞網)