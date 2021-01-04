晶電6日下市 今將公布資產減損 15:152021/01/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券交易所發出公告，晶電（2448）於4日下午四點，於證交所三樓記者室，由總經理范進雍、副總經理張世賢說明資產減損。 晶電將於1月6日下市，與隆達合組的富采投控於同日簡易上市，就在掛牌前，晶電將公布重大資產減損，對1月6日富采新股掛牌將直接造成影響。 台灣全市場及半導體2指數 即日起發布 《電腦設備》外資點出3利好 上修廣達目標價至90元 (工商 ) #富采投控 #隆達 #晶電 #富采 #資產減損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華銀 獲准開辦開放銀行第二階段業務 04:102021/01/04 證券．權證 花旗挺台股衝萬五 欽點11檔投資首選 12:002021/01/04 財經 Aletheia初評台達電買進 目標價破紀錄 13:092021/01/04 財經 《熱門族群》台積電今年資本支出估再創高 供應鏈獲鼓舞 13:072021/01/04 財經 中華電海外大進擊 將在泰設合資公司 04:102021/01/04 財經要聞 陸公布海南自貿港草案 積極發展實體經濟 12:592021/01/04 財經 PA三雄開年好運到 穩懋領軍創新高 11:202021/01/04 財經 孫德榮啟動「喬傑立2.0」GINO第一個響應回歸當大師兄 12:432021/01/04 娛樂 股價指數期貨贏家專欄－台股驚驚漲 分批布局勿追價 04:102021/01/04 證券．權證 掛牌熱 元月首周連三發 04:102021/01/04 證券．權證 華碩、微星新筆電 CES線上亮相 04:102021/01/04 產業．科技 財經熱門新聞 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍 - 財經要聞 - 工商時報 認真？日媒預測亞洲各地2021最夯商品服務 台灣竟是這個 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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