證券交易所發出公告，晶電（2448）於4日下午四點，於證交所三樓記者室，由總經理范進雍、副總經理張世賢說明資產減損。

晶電將於1月6日下市，與隆達合組的富采投控於同日簡易上市，就在掛牌前，晶電將公布重大資產減損，對1月6日富采新股掛牌將直接造成影響。

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(工商 )

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