黃曉明和Angelababy（Baby）結婚5年，夫妻原本很愛公開放閃，不過小倆口近年對婚姻生活態度轉為低調，也沒有在網上互動，讓他們屢被網瘋傳婚變，而黃曉明昨（3日）則為小他13歲的蔡文靜慶生，他曬出兩人打鬧照，並寫下：「師妹生日快樂到模糊」。
43歲黃曉明與蔡文靜合作電視劇《危機先生》，兩人雖然相差13歲，但在劇中則有滿滿cp感，雖然該戲已在去年4月殺青，不過兩人仍培養出好交情，黃曉明昨就現身蔡文靜微博，為她慶祝31歲生日。
黃曉明寫下：「師妹生日快樂到模糊」，還曬出兩人打鬧照，只見黃曉明坐在沙發的地板上，而蔡文靜坐在沙發上拿著抱枕，作勢要對黃曉明「攻擊」，蔡文靜開心到整個人變成糊的，黃曉明留言還釣出蔡文靜回覆：「那師哥為什麼看上去不那麼開心」。
其實黃曉明和Angelababy近年除了鮮少公開合體外，彼此生日也都沒有在微博互動，也讓他們的婚變傳聞越演越烈，而這回黃曉明留言為蔡文靜慶生，也引起網友熱議，好奇Baby下個月迎接32歲生日時，黃曉明是否會現身留言祝福。
(中時新聞網)
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