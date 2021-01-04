疫情完全改變生活模式，例如因為戴口罩難以認臉，不少智慧型手機用戶呼籲恢復Touch ID，商業模式變化更不待言，《日本經濟新聞》預測亞洲各地2021年最夯商品和服務，指出疫情還看不到結束跡象，健康、鄰近性仍然是影響消費行為的關鍵詞，其中台灣預期最熱的會是鐵路旅行。

對於鐵路旅行會在台灣成為年度熱門服務，理由是各旅行社從新年第1天就開始推旅行，在無法出國下，預計環島旅行項目將受歡迎，交通部提供補助也是推動因素。韓國也受疫情影響，最受歡迎預計會是電動滑板車，因為去年12月起就不再需要有駕駛證，預計可以做為避免群聚的交通工具走向普及。菲律賓也是類似理由，預計最受歡迎服務會是遠程醫療。

在某些國家則是與該國的外資、金融新消息有關。例如新加坡是網路銀行、越南是地下鐵、印度是iPhone、緬甸是豐田皮卡車款Hilux，都與政策開放、外資前往設廠有關。

中國大陸、馬來西亞則與國際、政治大事有關。大陸由於明年２月北京冬季奧運逼近，預計相關消費會擴大。馬來西亞由於2023年要進行5年1度大選，因此來自俄羅斯、保密性高的社交軟體Telegram預期會被大量下載來針對大選討論。

(中時新聞網)