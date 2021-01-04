宏碁資訊（6811）為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，擅長應用前端創新技術，整合全球最佳實務解決方案，協助企業導入數位轉型，於1月6日登錄興櫃掛牌交易，發行普通股36,449,000股，每股面額10元，主辦承銷商為台新。
宏碁資訊2019年營收為47.63億元，稅前淨利1.39億元，每股盈餘為3.19元；2020年上半年營收25.44億元，稅前淨利1.03億元，每股盈餘2.3元。
(工商 )
宏碁資訊（6811）為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，擅長應用前端創新技術，整合全球最佳實務解決方案，協助企業導入數位轉型，於1月6日登錄興櫃掛牌交易，發行普通股36,449,000股，每股面額10元，主辦承銷商為台新。
宏碁資訊2019年營收為47.63億元，稅前淨利1.39億元，每股盈餘為3.19元；2020年上半年營收25.44億元，稅前淨利1.03億元，每股盈餘2.3元。
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