勇士隊柯瑞(Stephen Curry)4日對戰拓荒者創下生涯新高62分，同時譜寫多項紀錄。現年32歲的柯瑞是史上第2年長取得單場60分的球員，僅次於前湖人隊布萊恩(Kobe Bryant)在退休戰締造的紀錄(37歲, 60分)。此外柯瑞只打了36分鐘就得62分，是布萊恩在2005年以來首次出現。

👀 EVERY BUCKET from @StephCurry30's career night!



🔥 Career-high 62 points on 18-31 FGM

🔥 Career-high 18 free throws made pic.twitter.com/pLtoz3I8SJ — NBA (@NBA) January 4, 2021

克雷湯普生(Klay Thompson)立刻推文恭賀，「歡迎大哥加入60分俱樂部！」湯普生自己在2016年12月對戰溜馬時砍下60分，當時只花了他29分鐘，並且與柯瑞此戰一樣都是飆進8顆三分球與失手1次罰球。

美媒ESPN統計，柯瑞上下半場都達到30分，這是1977年「快槍手」馬拉維奇(Pete Maravich)以來的第一次。勇士隊過去30年來只有「浪花兄弟」柯瑞與湯普生砍到60分。這是柯瑞生涯第49次單場8顆三分球，史上排名第2的是火箭隊哈登(James Harden)的21場。小小的意外是有1顆罰球沒進，中斷連續罰進80球的手感。

總教練科爾(Steve Kerr)賽前遭到外界批評，說他的傳導戰術對於年輕成員太複雜，在第二大攻擊點湯普生缺陣下，應該改成簡單的擋切打法。科爾也真的改了，柯瑞此戰控球打擋切，獲得生涯新高的19次罰球機會。

(中時新聞網)