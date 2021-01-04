英國的脫歐在上周四(31日)的晚上2300點正式生效，英國結束與歐盟長達48年的糾葛或同床異夢的紛擾，也是大英帝國自解體以來的最大地緣政治變動。

從公投過關的5年來，脫歐危機成為歐洲事務的重大變數，英鎊市場受到衝擊，也降低了西方穩定金融支柱的聲譽。

包含首相強生的脫歐支持者歡呼著新的獨立的英國，但是也可能弱化英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭的連繫。

強生表示，英國仍將是歐洲文明的典範。但是強生並未指明，希望為新獨立的英國建構什麼。強生80歲的父親曾投票反對脫歐，最近表示，已經申請法國護照，表示這將讓他獲得在歐洲的自由和權利。

2016年6月，英國舉行公投，1740萬票贊成，1610萬票反對，些微差距讓脫歐過關；英格蘭和威爾斯地區贊成，蘇格蘭和北愛爾蘭反對。歐元區的動盪，試圖進一步整合，以及當時大量移民和難民的移入歐洲，以及對當時英國領導人的不滿，都推進讓脫歐支持者獲勝。

蘇格蘭第一部長Sturgeon在上周四表示，蘇格蘭將很快地回到歐洲。脫歐反對者認為，脫歐將弱化西方世界，降低英國全球影響力，讓英國更窮。

法國總統馬克宏(Macron)在除夕演講中指出，英國仍將是朋友，但脫歐充滿著謊言和虛假承諾。

歐洲領導人批評強生，錯誤地將英國的問題怪罪給歐盟，對於離開歐盟做出誇大的有利宣稱。

部分受到脫歐影響，部分地為不滿強生處理新冠疫情方式，蘇格蘭推動獨立的聲浪越來越高。Sturgeon表示，如果其所屬政黨在今年5月獲得半自治議會的選舉，一個獨立的公投將很快舉行。

脫歐後，邊境將出現一些干擾，儘管多佛港(Dover)在新的一年幾天，如同過去幾年一樣運量不高，但是更多的海關規定，意指成本提高；最令人擔心的是一月中旬開始，貨運量的上升，將迎來交通混亂。

(時報資訊)