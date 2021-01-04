IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠ABF載板需求續強及報價上漲，配合BT載板需求同步暢旺，2020年12月合併營收續「雙升」創逾9年高點，帶動第四季合併營收同步「雙升」，達成營收季季增目標，並與全年營收同步改寫歷史次高。

南電股價今（4）日開高穩揚約2.5％，隨後在買盤敲進下發動上攻，10點半後直攻漲停價200元至收盤，創2008年1月初以來12年新高，成交量增加49.27％至2.1萬張。三大法人上周合計買超達7877張，其中以外資買超達6924張最多。

南電公布2020年12月自結合併營收37.31億元，月增2.15％、年增達23.81％，改寫同期新高、亦創逾9年高點。帶動第四季合併營收109.86億元，季增4.57％、年增達25.2％，累計全年合併營收385.12億元、年增達23.86％，同步改寫歷史次高。

法人原先預期，受ABF產線調整轉換、PCB需求轉淡影響，南電第四季營收將季減高個位數百分比。但美系外資指出，受惠ABF載板順利轉換、主要客戶提高報價以確保取得產能帶動，使南電第四季營收展望二度調升，可望持平略優於第三季，實際結果符合預期。

投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電去年營收50％、30％，其中毛利率較高的系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％，在ABF載板需求持穩、BT載板需求增加帶動下，南電去年營收達成季季增目標，看好獲利亦可望同步達陣。

由於主要客戶對ABG載板下單愈趨積極，南電預期今年首季可望開出ABF載板新產能。美系外資認為，隨著ABF載板產業進入穩健上行周期，產業前景比當初預期更樂觀，有利的報價市場條件將結構性提升載板供應商獲利趨勢、進而帶動獲利成長。

(時報資訊)