台股集中市場2021開紅盤，外資節後歸隊大舉買超233億元，蘋概三帥兩寫新高、一強彈，多頭打開14900大門，蓄勢攻堅萬五關。台股集中市場今日開盤僅小漲2.89點，然盤中國發會主委龔明鑫表示，台灣不能只有一座護國神山，期盼鴻海集團帶領的電動車國家隊能形成護國群山，為台股多頭引擎加重馬力，引爆鴻海(2317)多頭湧入，衝出23萬餘張大量、觸及百元關卡，並帶動台積電(2330)攻上540元新天價、股王大立光一路開高走高至3350元處持穩，電子資金衝8成，加上航運多頭急駛，拉抬大盤指數一度衝上14937.13點，離萬五關僅約63點。

可惜尾盤賣單調節台積電、萬海(2615)、中鴻(2014)、欣興(3037)、力鵬(1447)等權值股，終場指數大漲169.5點，收14,902.03點，漲幅達1.15%，並衝出3457億元歷史第三大成交金額。今日外資買超233.0512億元、為歷史第15大買超，投信賣超14.516億元，自營商買超32.8196億元，三大法人買超251.35億元。

盤面上，蘋概三王2021首秀精彩，台積電改寫盤中、收盤540元及536元雙新高；鴻海摸到百元門檻、收99.9元新高價；大立光(3008)挾量強彈4.85%、收3350元，堪稱華麗登場；此外，電動車、mini LED、航運、PCB載板與比特幣等相關概念股皆各有表現，航運的長榮(2603)、萬海、陽明(2609)等仍是市場焦點；mini LED漲價題材激勵億光(2393)、宏齊(6168)、佰鴻(3031)、榮創(3437)等飆高；電動車相關供應鏈如貿聯-KY(3665)、和大(1536)、同致(3552)、裕隆(2201)與鴻海等，也加足馬力；PCB載板則以南電(8046)、欣興與景碩(3189)等表現優異；比特幣概念則由創意(3443)領軍大漲。

外資2020年11月起轉賣為買，上周台股國曆封關，外資單周大買442億元，明顯加大買超力道力拚年終績效，合計11、12月大買台股1,654億元，使得2020全年賣超金額降至5,395億元。今日2021開紅盤首日，外資連續第三個交易日買超、買超金額擴大至233.0512億元、為歷史第15大買超，助攻多頭上攻萬五關。

分析師指出，台股2020年第4季勁揚大漲，其中，11、12月漲幅達17.4%，主要是外資轉賣為買，加上散戶積極參與年底行情，推升指數周線連九紅、創近22年來最長連紅紀錄。法人指出，隨外資長假告終陸續歸隊，元月行情添柴火，台股本周將續創歷史新高、不排除挑戰萬五大關。

(時報資訊)