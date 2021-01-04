2020年受惠於國內疫情穩定控制，台灣新車市場達到45萬台以上，創15年新高，和泰車(2207)代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄14萬6194台，達成歷史銷售的次高，蟬聯第19年台灣車市龍頭寶座，TOYOTA RAV4稱霸單一車款銷售冠軍；代理的豪華進口車LEXUS登錄超越22,600台，再度創下歷史新高。

2020年全年車市規模達45萬7435台，年增4%，並創下2006年以來的車市新高紀錄。主要受惠於國內疫情穩定控制，加上「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，全年總市場登錄數高達45萬7435台，年增4%，睽違15年再次達到45萬台以上的車市規模。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄14萬6194台，達成歷史銷售的次高紀錄，市場佔有率32.0%，蟬聯第19年台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4去年登錄31,870台，以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販售超過3萬台的SUV車種。RAV4目前仍呈現供不應求，每月受訂量皆超過2,500台以上持續熱銷。另外，COROLLA ALTIS自大改款後，吸引年輕消費族群，去年登錄29,156台，位居全年銷售排行第二。全新COROLLA CROSS則於去年上市後連續三個月奪下月度的銷售冠軍，領牌數超過1.2萬台，僅以3個月實績進入全年乘用車銷售排行榜第8名，已可看出成為新一代車壇霸主的潛力。

LEXUS方面，2020年登錄達22,678台，再度創下歷史新高紀錄，在豪華車Top10排名內LEXUS就包辦了4台車，分別為第一名(NX)，第四名(UX)、第七名(RX)與第八名(ES)，其中NX車系以年度累計9,010台寫下豪華車銷售榜上第1名紀錄。跨界休旅UX年度累計達4,736台，穩居豪華車銷售榜中第4名。RX進入豪華車銷售榜中第7名，年度累計達3,798台。此外，豪華房車ES年度累計台數達3,334台，穩居豪華車銷售榜上第8名。

(時報資訊)