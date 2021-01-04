近日冷氣團來襲，64歲張姓男子與61歲張姓女子今（4日）在新北市石碇區民宅內燒炭取暖，卻釀成一氧化碳中毒，警消抵達時張男已無生命跡象，張女則被救回，由於張女手部紅腫，警方一度懷疑「加工自殺」，但經過調查張女傷勢為日前跌倒受傷所致，詳細案情待檢警進一步釐清。
據悉，張男、張女為同居關係，2人育有1女感情融洽。近日由於冷氣團來襲，張男、張女在民宅內燒炭取暖，豈料卻釀成一氧化炭中毒，鄰居今（4日）下午1時許察覺有異報警。
警消獲報抵達張男躺在床上已無生命跡象，屋內有燃燒過後的炭盆，張女則倒臥在門邊還有生命跡象，警消將她喚醒後送往萬芳醫院急救。
警消發現張女手部紅腫、有傷勢，一度懷疑「加工自殺」，但經過調查，張女日前曾經跌倒造成手部受傷，女兒也向警方說，一家三口感情融洽。警方初步排除加工自殺可能，研判應是天冷在屋內燒炭取暖導致一氧化碳中毒，正進一步釐清案情。
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