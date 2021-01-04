大陸進一步開放人民幣跨境業務，中國人民銀行4日連同發改委、商務部、國資委、銀保監會、外管局聯合公布「關於進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外貿穩外資的通知」，自2021年2月4日起實施。

人行網站4日公布該通知，通知共有五個部分，共十五條，涵蓋圍繞實體經濟需求推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化、進一步簡化跨境人民幣結算流程、優化跨境人民幣投融資管理、便利個人經常項下人民幣跨境收付、便利境外機構人民幣銀行結算賬戶使用等五個方面內容。

人行提到，將放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制。並改良跨國企業集團經常項目下跨境人民幣集中收付安排。跨國企業集團指定作為主辦企業的境內成員企業，可根據實際需要在異地開立人民幣銀行結算帳戶，辦理經常項目下跨境人民幣集中收付業務。以及支持個人經常項目下跨境人民幣結算業務開展。支持境內銀行在「展業三原則」的基礎上，為個人辦理經常項目下跨境人民幣結算業務，進一步便利個人薪酬等合法合規收入的跨境收付業務。

(工商 )