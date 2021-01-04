女友列出的價目表。（截自臉書社團《靠北女友my girl》）

去女友家睡一晚「什麼都沒幹」，隔天竟被索討水電費2000元，女友還稱對前任都這樣！男子深感不可思議，上網抱怨，網友看了哈哈大笑，爆笑留言：比廟裡的光明燈還貴！

一名男網友投稿臉書社團《靠北女友my girl》，表示跟前女友交往約2、3個月，兩人是同事，因女友名牌包包很多，他還問「是不是富二代來體驗民間疾苦」，女友回「別人送的」。

原PO表示，交往期間女友守身如玉，想去她家坐坐都不行，每次都是送到離女友家很遠的紅綠燈路口。前兩天原PO終於到女友家了，不過「沒幹什麼、什麼都沒幹，就在她家睡了一個晚上。然後第二天她跟我要水電費？？水電費和房費一個晚上2000？」。

根據原PO貼的對話截圖，原PO不可思議地說：「你在說什麼鬼話？我不是你男朋友？」，女友回：「是啊…但我對前任都這樣啊…」，原PO進一步問「那有做別的項目要多少錢，我看我能不能支付」，豈料女友真的列出價目表：「做飯加500、看電影加1500、打遊戲1500、純睡覺5000、不純的要看情況」。

網友看完紛紛留言：「比廟裏的光明燈還貴」、「吃喝拉撒睡玩加一加萬跑不掉，真是驚人」、「這就是名牌包的由來」、「你有睡覺有洗澡 所以算起來是7000 她算你2000很佛欸」、「這是鐘點情人哈哈哈哈，時間到囉.....要續買另外加價ㄛ櫃檯付費」、「你明明就是叫外送茶！哪裡來的女朋友」、「這個可能以前職業有在賣，習慣了改不回來」。

(中時新聞網)